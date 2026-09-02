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Genç yürüyüş bilgi yarışmasıyla Nevşehirli lise öğrencilerine okuma ve sınav deneyimi

Nevşehir Valiliği himayesinde Genç Yürüyüş Bilgi Yarışması, 9. ve 10. sınıf öğrencilerini kitap okumaya, ilmihal bilgisine ve sınav tecrübesine teşvik edecek.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Genç yürüyüş bilgi yarışmasıyla Nevşehirli lise öğrencilerine okuma ve sınav deneyimi

Protokol töreni Vali Hüseyin Kök başkanlığında gerçekleştirildi:

Nevşehir Valiliği himayesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenecek Genç Yürüyüş Bilgi Yarışması için iş birliği protokolü imzalandı. Tören, Vali Hüseyin Kök’ün başkanlığında gerçekleştirildi ve yarışmanın hedef kitlesi, kapsamı ile uygulanmasına dair esaslar ele alındı.

Yarışmanın amaçları:

Proje, öğrencilerin manevi bilgi, duygu ve düşünce dünyalarını geliştirmek amacıyla kurgulandı. Etkinlikle aynı zamanda kitap okuma alışkanlıklarının güçlendirilmesi, sınav tecrübelerinin desteklenmesi ve ilmihal bilgilerinin pekiştirilmesi hedefleniyor. Bu amaçlar çerçevesinde gençlerin bilgi ve birikimlerine doğrudan katkı sağlanması planlanıyor.

Katılım koşulları ve beklenen katkılar:

Yarışma, Nevşehir merkez ve ilçelerinde öğrenim gören 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olacak. Organizasyonun, öğrencilere kitap okumaya teşvik sunmasının yanı sıra eğitim hayatlarında farklı ve yapılandırılmış bir sınav deneyimi kazandırması, ayrıca sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunması bekleniyor.

Protokol kapsamında görev alacak kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yarışmanın il içinde yaygın biçimde duyurulması ve uygulama süreçlerinin izlenmesi planlanıyor. Yarışma, hem eğitim hem de kültürel kazanımlar açısından öğrencilere yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ HİMAYESİNDE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ...

NEVŞEHİR VALİLİĞİ HİMAYESİNDE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KATKILARIYLA DÜZENLENECEK "GENÇ YÜRÜYÜŞ BİLGİ YARIŞMASI" İÇİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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