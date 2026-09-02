Kartal Belediyesi kurslarıyla öğrencilerin lise ve üniversite hedefleri gerçeğe dönüyor

Kartal Belediyesi tarafından yürütülen eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar, Mustafa Necati Destek Eğitim Kursları aracılığıyla 2025-2026 eğitim-öğretim yılında somut sonuçlara dönüştü. Belediye, kurslarda sağlanan destek ve rehberlikle öğrencilerin hem sınav başarısını hem de doğru tercih yapma olanaklarını güçlendirdi.

YKS'de çeşitlenen başarılar:

Mustafa Necati Destek Eğitim Kursları'nda YKS'ye hazırlanan öğrencilerden 54 kişi üniversiteye yerleşti. Yerleşen öğrencilerin 32'si devlet, 22'si vakıf üniversitelerinde eğitim hakkı kazandı; bu öğrencilerden 26'sı lisans, 28'i ön lisans programlarına kabul edildi. Tercih eden öğrenciler mühendislik, hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, sağlık, işletme, havacılık ve iletişim gibi farklı alanlara yönelirken; İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi köklü kurumlarda eğitim alma başarısı gösterdiler.

Bu sonuç, kursların akademik hazırlık ve sınav stratejileri açısından sağladığı katkının yanı sıra öğrencilere sunulan motivasyon ve yönlendirme hizmetlerinin de etkisini yansıtıyor. Öğrencilerin hem lisans hem de ön lisans programlarındaki yerleşimleri, kursların farklı hedef gruplar için sunduğu hazırlanma modellerinin işe yaradığını gösteriyor.

LGS'de yüksek yerleştirme oranı ve dağılım:

LGS'ye hazırlanan kursiyerler de güçlü sonuçlar elde etti; yerleştirme oranı %95 olarak açıklandı. Cumhuriyet Şubesi'nden 19 öğrenci merkezi, 67 öğrenci yerel yerleştirme ile liselere giderken; 2 öğrenci özel okula, 1 öğrenci Spor Lisesi'ne kabul edildi. Topselvi Şubesi'nde ise 10 öğrenci merkezi, 73 öğrenci yerel yerleştirme kapsamında liselere yerleşti ve 3 öğrenci özel okula kabul edildi. Öğrenciler Anadolu, fen, sosyal bilimler, mesleki ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip ve spor liselerinde eğitim alma şansı buldu.

Bu dağılım, kursların hem merkezi hem yerel yerleştirmeye yönelik hazırlık programlarının dengeli yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Ailelerle yürütülen bilgilendirme ve yönlendirme süreçleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun okullara yerleşmesini kolaylaştırdı.

Tercih ve rehberlik süreci:

Mustafa Necati Destek Eğitim Kursları, sınav hazırlığının ötesinde tercih döneminde de öğrencilere bireysel rehberlik sundu. Sınav sonuçları, başarı sıralamaları, ilgi ve yetenekler ile öğrencilerin geleceğe dönük hedefleri birlikte değerlendirilerek tercih listeleri oluşturuldu. İlk yerleştirmede bir programa giremeyen veya tercih değişikliği yapmak isteyen öğrencilere nakil ve ek yerleştirme dönemlerinde de danışmanlık desteği verildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kurslardaki başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede öğrencilerin başarılarının kurum ve aile iş birliğinin sonucu olduğunu vurguladı. Başkan Yüksel şu ifadelere yer verdi: Öğrencilerimizin elde ettiği her başarı, bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve Kartal’da yaşayan her çocuğumuzun eşit imkânlarla geleceğe hazırlanmasına katkı sunmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Mustafa Necati Destek Eğitim Kurslarımızda emek veren öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerimizi gönülden kutluyorum. Gençlerimizin hedeflerine ulaşabilmeleri için eğitim hayatlarının her aşamasında yanlarında olmaya ve ihtiyaç duydukları desteği sunmaya devam edeceğiz. Başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.

Sonuç olarak, Kartal Belediyesi'nin kurs modeli hem sınav başarısını yükseltme hem de öğrencilerin doğru tercih yapmalarına rehberlik etme açısından etkili oldu. Mustafa Necati Destek Eğitim Kursları'nın sağladığı bu sistematik destek, önümüzdeki dönemlerde de benzer başarıların devam edebileceğine işaret ediyor.

MUSTAFA NECATİ DESTEK EĞİTİM KURSLARI, 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI.