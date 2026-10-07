Dolar 49,1887 +0,03%
Euro 54,9803 -0,66%
Bist 12.082,09 -2,36%
Altın Gram 6.553,70 -1,03%
EUR/USD 1,1171 -0,82%
Brent Petrol 101,52 +0,93%
--°

Gençler Kaunos Antik Kenti'nde spor ve tarihle buluştu

Avrupa Spor Haftası kapsamında Ortaca Yurt Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Kaunos Antik Kenti'nde gençlere spor ve tarih deneyimi sundu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençler Kaunos Antik Kenti'nde spor ve tarihle buluştu

Kaunos'un tarihi dokusunda hareketli bir gün:

Ortaca Yurt Müdürlüğü öğrencileri, Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda Dalyan'daki Kaunos Antik Kenti'nde bir araya geldi. Etkinlik, Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlendi ve gençlere sporla iç içe kültürel bir deneyim sundu.

Etkinliğin düzenlenişi ve gerçekleştirilen faaliyetler:

Katılımcılar, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip antik kentin eşsiz atmosferinde yürüyüş, grup sporları ve açık hava etkinlikleri yaptı. Alanın tarihî dokusu ziyaretçilere rehberli anlatılarla aktarılarak spor faaliyetleri tarihî bağlam içinde gerçekleştirildi.

Amaçlar ve katılımcı kazanımları:

Etkinliğin hedefi, gençlerin spora olan ilgisini artırmak, hareketli yaşam alışkanlığını desteklemek ve tarihi-kültürel mekanlarda sosyal etkinliklere katılımlarını teşvik etmekti. Gün, gençlerin hem fiziksel aktivite yapmasına hem de bölgenin kültürel değerlerini yakından tanımasına olanak sağladı.

Organizasyon, gençlerin tarihi dokunun içinde spor yaparak keyifli vakit geçirmesiyle sona erdi; benzer etkinliklerin devam ettirilmesi planlanıyor.

GENÇLER KAUNOS ANTİK KENTİ’NDE SPOR VE TARİHLE BULUŞTU

GENÇLER KAUNOS ANTİK KENTİ’NDE SPOR VE TARİHLE BULUŞTU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli İdman Yurdu'nda yönetim krizi: istifa ya da kayyum uyarısı
images

Mersinli taekwondocudan gümüş başarı, Ayşe Orhan Türkiye ikincisi oldu
images

Samsun’un dragon bot ekibi üç kupayla döndü
images

Samsun ev sahipliğinde WTA 125 heyecanı: 31 ülkeden 70 sporcu kortta

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de mobil tırla ulaştırılan taramalar 9 ayda 82 erken meme kanseri vakasını ortaya çıkardı

Durakta bekleyen otobüse çarpma: Gümüşhane'de iki yaralı

Yeşilçam'ın 'altın çocuk' Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı

Duvarlara sevgiyle çizilen farkındalık: İnegöl’de öğrenciler hayvanları anlattı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi