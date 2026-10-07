Gençler Kaunos Antik Kenti'nde spor ve tarihle buluştu

Kaunos'un tarihi dokusunda hareketli bir gün:

Ortaca Yurt Müdürlüğü öğrencileri, Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda Dalyan'daki Kaunos Antik Kenti'nde bir araya geldi. Etkinlik, Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlendi ve gençlere sporla iç içe kültürel bir deneyim sundu.

Etkinliğin düzenlenişi ve gerçekleştirilen faaliyetler:

Katılımcılar, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip antik kentin eşsiz atmosferinde yürüyüş, grup sporları ve açık hava etkinlikleri yaptı. Alanın tarihî dokusu ziyaretçilere rehberli anlatılarla aktarılarak spor faaliyetleri tarihî bağlam içinde gerçekleştirildi.

Amaçlar ve katılımcı kazanımları:

Etkinliğin hedefi, gençlerin spora olan ilgisini artırmak, hareketli yaşam alışkanlığını desteklemek ve tarihi-kültürel mekanlarda sosyal etkinliklere katılımlarını teşvik etmekti. Gün, gençlerin hem fiziksel aktivite yapmasına hem de bölgenin kültürel değerlerini yakından tanımasına olanak sağladı.

Organizasyon, gençlerin tarihi dokunun içinde spor yaparak keyifli vakit geçirmesiyle sona erdi; benzer etkinliklerin devam ettirilmesi planlanıyor.

GENÇLER KAUNOS ANTİK KENTİ’NDE SPOR VE TARİHLE BULUŞTU