Dolar 49,1887 +0,03%
Euro 54,9803 -0,66%
Bist 12.082,09 -2,36%
Altın Gram 6.553,70 -1,03%
EUR/USD 1,1171 -0,82%
Brent Petrol 101,52 +0,93%
--°

Genel sekreterlikte beklenmedik ayrılık: Abdullah Ayaz istifa etti

TFF, genel sekreter Abdullah Ayaz’ın 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını resmi site üzerinden açıkladı; federasyon, Ayaz’a teşekkür etti ve başarı diledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Genel sekreterlikte beklenmedik ayrılık: Abdullah Ayaz istifa etti

tff'den açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu, Genel Sekreter Abdullah Ayaz’ın görevinden istifa ettiğini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Açıklamada, Abdullah Ayaz’ın 5 Ekim 2026 tarihinde istifasını sunduğu belirtilirken federasyonun teşekkür ve iyi dilek ifadelerine yer verildi.

resmi bildirim metni:

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu’na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz’a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz.

etkiler ve değerlendirme:

Federasyonun kısa ve net açıklaması, istifanın resmiyet kazandığını ve yönetimin Ayaz’a teşekkür ederek iyi dileklerde bulunduğunu gösteriyor. İstifanın nedeni ve ardından gelecek atama hakkında bu bildiride ayrıntı yer almadı; konuya ilişkin yeni açıklamalar federasyonun resmi kanallarından paylaşılacaktır.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, (TFF) GENEL SEKRETER ABDULLAH AYAZ’IN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, (TFF) GENEL SEKRETER ABDULLAH AYAZ’IN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli İdman Yurdu'nda yönetim krizi: istifa ya da kayyum uyarısı
images

Mersinli taekwondocudan gümüş başarı, Ayşe Orhan Türkiye ikincisi oldu
images

Samsun’un dragon bot ekibi üç kupayla döndü
images

Samsun ev sahipliğinde WTA 125 heyecanı: 31 ülkeden 70 sporcu kortta

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de mobil tırla ulaştırılan taramalar 9 ayda 82 erken meme kanseri vakasını ortaya çıkardı

Durakta bekleyen otobüse çarpma: Gümüşhane'de iki yaralı

Yeşilçam'ın 'altın çocuk' Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı

Duvarlara sevgiyle çizilen farkındalık: İnegöl’de öğrenciler hayvanları anlattı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi