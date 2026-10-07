Genel sekreterlikte beklenmedik ayrılık: Abdullah Ayaz istifa etti

tff'den açıklama:
Türkiye Futbol Federasyonu, Genel Sekreter Abdullah Ayaz’ın görevinden istifa ettiğini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
Açıklamada, Abdullah Ayaz’ın 5 Ekim 2026 tarihinde istifasını sunduğu belirtilirken federasyonun teşekkür ve iyi dilek ifadelerine yer verildi.
resmi bildirim metni:
Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu’na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz’a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz.
etkiler ve değerlendirme:
Federasyonun kısa ve net açıklaması, istifanın resmiyet kazandığını ve yönetimin Ayaz’a teşekkür ederek iyi dileklerde bulunduğunu gösteriyor. İstifanın nedeni ve ardından gelecek atama hakkında bu bildiride ayrıntı yer almadı; konuya ilişkin yeni açıklamalar federasyonun resmi kanallarından paylaşılacaktır.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, (TFF) GENEL SEKRETER ABDULLAH AYAZ’IN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.
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