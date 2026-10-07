Maşatlık futbol sahası risklere karşı sağlamlaştırılıyor

Maşatlık futbol sahasında güçlendirme çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Maşatlık Futbol Sahası çevresinde yapılan duvar çalışmasıyla taş ve kaya düşmelerine karşı güvenliği artırıyor. Projenin amacı, sahayı spor faaliyetleri için emniyetli hale getirmek.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan ihata duvarı, geçmişte yaşanan kaya düşmeleri kaynaklı sorunları ele alacak şekilde planlandı. Yaklaşık 20 milyon liralık bedelle inşa edilen duvarın üzerine ilerleyen dönemde bir kafes koruma sistemi de uygulanacak. Bu tedbirle toprak kayması ve zeminden kaynaklanabilecek riskler azaltılacak.

yetkililerin açıklamaları:

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sahayı yerinde inceleyerek çalışmaları değerlendirdi. Genç, Trabzon'un bir futbol şehri olduğunu, çocuklar ve gençlerin sporla buluşmasının önem taşıdığını vurguladı ve projenin AFAD ile koordineli yürütüldüğünü, konunun İçişleri Bakanına da iletildiğini belirtti.

Başkan Genç ayrıca, yapımcının özverisiyle duvarın tamamlandığını, üzerinin kafesle korunacağını ve kalan çalışmaların yaklaşık bir aylık süre içinde bitirilerek sahanın yeniden hizmete açılmasının hedeflendiğini aktardı.

Yetkililer, alınan önlemlerin hem kısa vadeli güvenliği sağlayacağını hem de sahayı uzun vadede spor kullanımı için daha dayanıklı kılacağını ifade etti.

TRABZON'UN ORTAHİSAR İLÇESİ ESENTEPE MAHALLESİ’NDE BULUNAN MAŞATLIK FUTBOL SAHASI ÇEVRESİNDE YAPILAN DUVAR ÇALIŞMASI İLE TAŞ VE KAYA DÜŞMELERİNE KARŞI GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR.