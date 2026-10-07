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Bakan Bak'tan B1 kadınlar görme engelliler milli takımına tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takımı tebrik etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bakan Bak'tan B1 kadınlar görme engelliler milli takımına tebrik

bakan bak'tan tebrik:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda finalde Polonya'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Türkiye B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

bakanın mesajı:

Bak, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "İstanbul’da düzenlenen 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya’yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Türkiye B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Milli Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Şampiyona boyunca ortaya koydukları mücadeleyle bizleri gururlandıran millilerimizin elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyuyoruz. 2026 IBSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonu milli sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum."

başarı ve teşekkür:

Mesajda vurgulananın aksine, kutlama yalnızca saha başarısıyla sınırlı bırakılmadı; Bakan Bak, takımın sergilediği mücadele ruhunu ve emeği geçen teknik ekip ile destekçilere şükranlarını iletti. Türkiye B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın bu zaferi, ülkenin paralimpik sporlar alanındaki görünürlüğünü artırırken, takımın gelecekteki müsabakalarda da benzer performanslar sergilemesi temennisi dile getirildi.

TÜRKİYE B1 KADINLAR GÖRME ENGELLİLER FUTBOL MİLLİ TAKIMI, KADINLAR GÖRME ENGELLİLER FUTBOL AVRUPA...

TÜRKİYE B1 KADINLAR GÖRME ENGELLİLER FUTBOL MİLLİ TAKIMI, KADINLAR GÖRME ENGELLİLER FUTBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA POLONYA’YI FİNALDE YENEREK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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