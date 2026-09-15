Gençlerbirliği hazırlıkları hızlandırdı: Başakşehir deplasmanına son prova

hazırlıkların içeriği:

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir maçı öncesinde antrenmanlara başladı. Çalışma, Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde Teknik Direktör Metin Diyadin idaresinde gerçekleştirildi ve takımın maç temposuna odaklandı.

antrenmanda neler yapıldı:

İdman ısınma amaçlı koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve sprint çalışmalarına geçildi. Antrenman, dar alanda isabetli pas ve top kapma oyunlarıyla sürdü; minyatür kalelerle yapılan bölümün ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

özel çalışmalar ve eksikler:

Çalışma yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenmanda Cheikh Niasse ve Kevin Rodrigues takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı; teknik ekip oyuncuların durumunu birebir takip etti.

Kulüp, hazırlıkları tamamlayıp Başakşehir deplasmanına taktiksel ve fiziksel olarak hazır gitmeyi hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLE KARŞILAŞACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.