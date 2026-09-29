Kovada Gölü'nde yasağa rağmen kurulan 600 metrelik ağ kaldırıldı

Denetimin ayrıntıları:

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Kovada Gölü Milli Parkı sahasında gece yapılan denetimde göle kaçak olarak bırakılmış yaklaşık 600 metre uzunluğundaki uzatma ağını tespit ederek el koydu. Ekiplerce sudan çıkarılan ağlar, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında muhafaza altına alındı.

Denetim sırasında ağlarda bulunan canlı balıklar ekipler tarafından zarar görmeyecek şekilde ayrıştırılarak yeniden suya bırakıldı. Uygulama, gölde devam eden yasağın ihlal edildiğine dair doğrudan müdahale niteliği taşıdı.

Koruma ve sürdürülebilirlik hedefleri:

Yetkililer, Kovada Gölü'nün doğal yapısının ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla kaçak ve yasak avcılığa yönelik kontrollerin özellikle avcılığın yasak olduğu alanlarda yıl boyunca süreceğini bildirdi. Denetimlerin amacı olarak su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi gösterildi.

Yetkililer, bölgedeki denetimlerin devam edeceğini ve benzer ihlallerin tespiti halinde mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağını belirtti. Yapılan müdahale, hem yasaklara riayetin sağlanması hem de göldeki ekosistemin korunması yönünde atılmış bir adım olarak kayda geçti.

ISPARTA’NIN EĞİRDİR İLÇESİNDE, SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KAÇAK AVCILIĞIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.