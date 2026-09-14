Gençlere dijital zırh: okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri

İletişim Başkanı duyurdu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin toplumsal bilinç çalışmaları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurulduğunu açıkladı. Duran, projenin dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı gençleri korumayı hedeflediğini vurguladı.

Kulüplerin amaçları:

Yetkililer, bu kulüplerin öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi, doğru bilgiye ulaşma yöntemlerini öğretmeyi ve dezenformasyon, kara propaganda ile algı operasyonlarına karşı bilinç kazandırmayı amaçladığını belirtiyor. Çalışma, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından toplumsal farkındalık programlarının bir parçası olarak tanımlanıyor.

Destek ve çağrı:

Duran, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirildiğini söylerken, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Bakanlık çalışanlarına teşekkür etti. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler aktif rol almaya davet edildi; yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiası için hayırlı olması temennisi iletildi.

Yetkili açıklamalarında, dijital ortamların gençler için hem fırsat hem risk barındırdığı; bu nedenle eğitim içeriklerinin hem teorik hem uygulamalı şekilde hazırlanacağı ifade edildi. Projenin sahadaki uygulama takvimi ve kulüplerin çalışma biçimi hakkında detayların Milli Eğitim Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak belirleneceği bildirildi.

Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri, öğrenme süreçlerine dahil edilerek öğrencilerin hakikati savunan ve bilgi kirliliğine karşı dirençli bireyler olarak yetiştirilmesini hedefliyor.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN, DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NİN TOPLUMSAL BİLİNÇ VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZIN DESTEĞİ VE İŞ BİRLİĞİYLE, ARTIK İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERİMİZDE MEDYA VE BİLGİ OKURYAZARLIĞI KULÜPLERİMİZİ KURUYORUZ" DEDİ.