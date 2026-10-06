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gençlere halı saha uyarısı: efor öncesi kardiyoloji muayenesi şart

Dr. Murat Çetin, gençlerde artan kalp krizi vakalarına dikkat çekerek halı saha gibi yüksek eforlu sporlara başlamadan önce kardiyoloji muayenesi yapılmasını öneriyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:15

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

gençlere halı saha uyarısı: efor öncesi kardiyoloji muayenesi şart

Kardiyolog uyarısı:

Kayseri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Çetin, son dönemde genç yaşta görülen kalp krizi ve ani kalp ölümlerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Dr. Çetin, özellikle halı saha gibi kısa süre içinde yoğun efor gerektiren sporların, altta yatan ve fark edilmeyen kalp hastalıklarını gün yüzüne çıkarabileceğini belirtti ve spor öncesinde kardiyoloji muayenesi yapılmasının önemini vurguladı.

Belirtiler ve risk işaretleri:

Dr. Çetin, genç sporcularda önceden görülen belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini anlattı. Özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi semptomların varlığında doğrudan ağır spor yapılmaması gerektiğini söyledi. Aile öyküsünde genç yaşta kalp ölümleri bulunan kişilerin de dikkatli olması, yoğun efora başlamadan önce kardiyolojik değerlendirmeden geçmesi gerektiği ifade edildi.

Spor alışkanlığı ve kademeli artış:

Uzmanı, düzenli spor yapmayan bireylerin bir anda yüksek tempolu egzersizlere başlamamasını tavsiye etti. Sporun kademeli olarak artırılması gerektiğini belirten Dr. Çetin, başlangıçta hafif ve düzenli egzersizlerle kondisyonda ilerleme sağlanmasının daha doğru olduğunu söyledi. Ani ve şiddetli eforun, özellikle hazır olmayan kalpte risk oluşturabileceği hatırlatıldı.

Halı saha gibi aktiviteler sırasında ortaya çıkan herhangi bir semptomun kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Dr. Çetin, semptom geliştiğinde eforun derhal sonlandırılması ve kardiyolojik değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti, çünkü kalp hastalıklarının çok ani ilerleyebileceğini ve zamanında müdahale edilmediğinde geri dönüşün zor olabileceğini ekledi.

Sonuç olarak, gençlerin sosyal amaçla veya rekabet için yaptıkları yoğun efor gerektiren sporlar öncesinde kendi sağlık durumlarını gözden geçirmeleri, şikayet varsa ertelemeden uzman kontrolüne başvurmaları önerildi. Bu yaklaşımın ani ve ağır sonuçların önlenmesinde kilit rol oynayacağı vurgulandı.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI DR. MURAT ÇETİN; SON DÖNEMDE GENÇ YAŞTA YAŞANAN KALP...

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI DR. MURAT ÇETİN; SON DÖNEMDE GENÇ YAŞTA YAŞANAN KALP KRİZİ VE ANİ KALP ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKEREK, ÖZELLİKLE HALI SAHA GİBİ YOĞUN EFOR GEREKTİREN SPORLARA BAŞLAMADAN ÖNCE KARDİYOLOJİ MUAYENESİ YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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