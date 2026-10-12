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gençlere peygamber örneğiyle aile ahlakı anlatıldı

Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun 'Peygamber Efendimiz ve Aile Ahlakı' konferanslarında gençlere sevgi, saygı, merhamet ve sorumluluk anlatıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

gençlere peygamber örneğiyle aile ahlakı anlatıldı

Gençlere yönelik değerler eğitimi sürüyor

Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından düzenlenen eğitim programları kapsamında gençlere âile ahlakı ve toplumun temel değerleri anlatılmaya devam ediyor. Etkinliklerde, aile içindeki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Hz. Muhammed'in aile hayatından alınacak dersler öne çıkarıldı.

konferansın odağı:

''Peygamber Efendimiz ve Aile Ahlakı'' başlıklı konferanslarda, Hz. Muhammed'in aile bireyleriyle ilişkileri detaylı şekilde ele alındı. Programlarda sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü ve sorumluluk gibi temel değerler üzerinde durularak bu erdemlerin aile yaşamına yansımaları açıklandı.

katılım ve uygulama vurgusu:

Vaiz Hacer Dursun tarafından Arpalı Zakire Hanım Kız Kur'an Kursu ile Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen konferanslarda gençlerle bir araya gelinerek örnek uygulamalar ve davranış biçimleri paylaşıldı. Programlarda aile içi iletişim, karşılıklı anlayış ve dayanışmanın önemi özellikle vurgulandı.

Etkinlikler, gençlerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde aile değerlerini içselleştirmesine katkı sağlamayı amaçlıyor; eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

BAYBURT’TA GENÇLERE AİLE AHLAKI ANLATILDI

BAYBURT’TA GENÇLERE AİLE AHLAKI ANLATILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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