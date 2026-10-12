Gökyüzüne ilk adım: öğrenciler gözlemevinde bilimin kapılarını araladı

öğrenciler farklı bir dünyayı keşfetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hizmet veren Özdemir Bayraktar Horan Bilimevi ve Uzay Gözlemevi, çevre il ve ilçelerden gelen öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çay Yeşilyurt Ortaokulu öğrencileri merkeze gelerek bilim ve teknolojiyle zenginleştirilmiş bir gün geçirdi.

ziyaretin detayları:

Öğrenciler, merkezde yürütülen bilimsel çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu. Uzay ve astronomi alanında uzman görevliler tarafından yapılan sunumlar ve uygulamalı etkinlikler, katılımcıların merak duygusunu canlı tutacak şekilde kurgulandı. Gözlemevi tesisleri, teleskop gösterimleri ve deney atölyeleriyle dolu program; hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim sundu.

Ziyaret boyunca öğrenciler temel astronomi kavramlarını öğrendi, gözlem ekipmanlarının nasıl çalıştığını gözlemledi ve bilimsel yönteme ilişkin pratik bilgiler edindi. Etkinlikler, çocukların öğrenme motivasyonunu artırmayı ve bilimsel düşünceyi teşvik etmeyi hedefledi.

merkezin bölgedeki rolü:

Yetkililer, merkeze çevre il ve ilçelerden gelen ziyaret taleplerinin arttığını belirtti. Özdemir Bayraktar Horan Bilimevi ve Uzay Gözlemevi, bölgedeki çocuklar ve gençler için bilimi sevdirmede önemli bir ilgi odağı haline geldi. Merkezin sunduğu deneyimlerin, öğrencilerin gelecekteki eğitim tercihleri ve bilimsel merak üzerinde kalıcı etkiler bırakması bekleniyor.

Bu tür çalışmaların tekrarlanmasının, bölgedeki eğitim ekosistemine katkı sağlayacağı ve yeni nesillerin bilimsel düşünceyle buluşmasına zemin hazırlayacağı vurgulandı. Ziyaret, katılan öğrenciler için unutulmaz ve ilham verici bir öğe olarak kayda geçti.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE HİZMET VEREN ÖZDEMİR BAYRAKTAR HORAN BİLİMEVİ VE UZAY GÖZLEMEVİ, ÇEVRE İLÇELERDEN GELEN ÖĞRENCİLERİ AĞIRLAMAYA VE BÖLGENİN BİLİM İLE EĞİTİM ÜSSÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA ÇAY YEŞİLYURT ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ MERKEZİMİZİ ZİYARET EDEREK BİLİM VE TEKNOLOJİYLE DOLU UNUTULMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ.