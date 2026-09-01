Gençlere yürüyüş mesafesinde destek: 30 Ağustos Mahallesi'ne Akıl Küpü Kütüphanesi

Proje ve hedefleri:

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde hayata geçirdiği Akıl Küpü Kütüphaneleri zincirine bir yenisini daha ekliyor. Yeni kütüphane 30 Ağustos Mahallesi sakinlerinin kullanımına sunulacak; amaç, gençlere şehir merkezine taşınmadan, yürüyüş mesafesinde nitelikli çalışma imkânı sağlamak.

Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, projeyi tanıtırken eğitime ve gençliğe yönelik yatırımların belediyenin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Palancıoğlu, "İlçede gençlerimize daha konforlu, nitelikli ve güvenli çalışma ortamları sunuyoruz. Gençlerin eğitim hayatını destekleyen yatırımlara önem veren bir belediyeyiz" ifadelerini kullandı.

Yeni kütüphanenin mimari ve kullanım detayları:

30 Ağustos Mahallesi'ne inşa edilecek kütüphane, 385 metrekare kullanım alanı üzerine kurulacak ve toplam inşaat alanı 770 metrekare olacak. Zemin katta kafeterya, çalışma odası ve teknik birimler yer alacak; üst katta ise açık çalışma alanları ve grup çalışma odaları planlandı. Bu düzenleme, hem bireysel çalışmalar hem de grup etkinlikleri için uygun ortam sağlamayı hedefliyor.

Kütüphane tasarımı, öğrencilerin uzun süreli çalışma konforunu ve güvenliğini dikkate alarak işlevsel alanlar yaratıyor; kafeterya gibi ortak kullanım alanlarıyla sosyalleşme ve molalar da desteklenecek.

Mevcut başarı ve ulaşılabilirlik:

Melikgazi Belediyesi şu ana kadar ilçe genelinde 18 adet kütüphane açtı. Bu kütüphanelerden sınava hazırlanan 345 öğrencinin YKS'yi kazanarak hedefledikleri bölümlere yerleşmesi, projelerin öğrenci başarısına olumlu katkısını gösteriyor. Ayrıca yaklaşık 80 bin üye kütüphane hizmetlerinden faydalanıyor.

Belediye, farklı mahallelerde gençlerin şehir merkezine gitmeden erişebilecekleri kütüphaneler açmayı sürdürecek. Palancıoğlu, bu yaklaşımı "Her mahallede vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren projelere imza atmaya devam edeceğiz" sözleriyle özetledi.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu sözlerini şu ifadeyle tamamladı: "Hayata geçirdiğimiz Akıl Küpü Kütüphanelerimiz gençlerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına katkı sağlıyor. Melikgazi’mize ve mahallem halkına, gençlerimize hayırlı olsun."

İLÇEYE KAZANDIRDIĞI AKIL KÜPÜ KÜTÜPHANELERİNE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ İLE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, GENÇLERE MODERN BİR KÜTÜPHANENİN MÜJDESİNİ VERDİ.