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Havza'da müdürler kurulu yeni eğitim yılına planlı başlangıç yaptı

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen müdürler kurulu toplantısında 2026-2027 dönemi planlandı; DYK, zümreler ve OSB iş birliği masaya yatırıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Havza'da müdürler kurulu yeni eğitim yılına planlı başlangıç yaptı

toplantı düzeni ve amaçları:

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde düzenlenen Müdürler Kurulu Toplantısı, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, ilçe genelindeki okul müdürlerinin katılımıyla yürütülecek çalışmaların planlanması ve yeni döneme hazırlık sürecinin koordinasyonu amacıyla toplandı.

Gündem doğrultusunda eğitim öğretim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, öğrencilerin okullara hazırlıkları ve kurum içi organizasyonların gözden geçirilmesi başlıkları ele alındı. Toplantıda ayrıca okullar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

gündemde öne çıkan başlıklar:

Katılımcılar, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Genelgesi ışığında uygulanacak politikaları tartıştı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) organizasyonu, zümre toplantıları takvimi ve ortaöğretim kurumlarına yerleşemeyen öğrencilerin izlenecek yolları detaylandırıldı.

Toplantıda ayrıca okul kıyafetleri uygulamaları, belirli gün ve haftalara ilişkin görev dağılımları ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile mesleki eğitim iş birliği konuları masaya yatırıldı. Bu başlıklar, hem akademik hem de mesleki eğitim süreçlerinin uyum içinde yürütülmesini hedefliyor.

yönetici değerlendirmeleri ve koordinasyon:

Yetkililer, yeni eğitim öğretim yılının planlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla okul yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, şube müdürleri Hakan Erhan ve Emin Korkmaz ile ilçedeki okul müdürleri katıldı.

Katılımcılar, alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ve izlenmesine yönelik sorumluluk dağılımlarını netleştirirken, okul yönetimleriyle sürekli iletişim ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Yeni döneme ilişkin planlamaların okul bazında hayata geçirilmesi için takip mekanizmaları kurulması kararlaştırıldı.

SAMSUN’UN HAVZA İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA...

SAMSUN’UN HAVZA İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. HAVZA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTI, HAVZA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLARDA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR VE EĞİTİM FAALİYETLERİNİN PLANLANMASINA İLİŞKİN KONULAR ELE ALINDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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