Nilüfer'de belediye personeline okuryazarlık fırsatı: 12 personele sertifika verildi

Sertifika töreni:

Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan personele sertifika verildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 12 personel, eğitimlerini tamamlayarak okuryazarlık belgesi almaya hak kazandı.

Tören, kurumun Halk Evi salonunda gerçekleştirildi ve belge takdimi sırasında katılımcılar tek tek sahneye çağrılarak sertifikaları takdim edildi.

Katılımcılar ve mesaj:

Sertifika törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Başkan Şadi Özdemir, kursu tamamlayan personele tek tek başarı dileklerini ileterek sertifikalarını takdim etti ve belediyenin çalışanların kişisel gelişimini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Uygulanan eğitim programı, belediye personelinin mesleki ve bireysel yeterliklerini güçlendirmeyi amaçlayan adımlardan biri olarak kayda geçti.

NİLÜFER BELEDİYESİ İLE NİLÜFER HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN OKUMA YAZMA KURSUNU TAMAMLAYAN BELEDİYE PERSONELİ, SERTİFİKALARINI BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR’DEN ALDI.