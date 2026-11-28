Gençleri işe erken hazırlamak: KBÜ'den zorunlu eğitim süresine yeni çerçeve

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Zorunlu Eğitim Süresi Politika Raporu" kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Prof. Dr. Fatih Kırışık, raporun KAPGEM tarafından hazırlanan 21’inci politika raporu olduğunu ve merkezin 36 politika masasına ulaştığını vurguladı.

raporun kapsamı ve öneriler:

Rapor, Türkiye'de uzun süredir tartışılan 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi üzerine uluslararası karşılaştırmalar içeriyor. İncelemede ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin uygulamaları değerlendirildi. KAPGEM, bu uluslararası uygulamaların Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla uyumlu bir sentezini oluşturup gençlerin daha erken yaşta meslek ve çalışma hayatına katılmasını sağlayacak bir model önerisi geliştirdiğini açıkladı.

genç istihdamı ve demografik endişeler:

Kırışık, mevcut düzenlemenin gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçişini geciktirdiğini belirterek, eğitimini tamamlamış ancak istihdama katılamayan veya eğitime devam etmeyen gençlerin oluşturduğu "ev genci" sorununa dikkat çekti. Bu tablonun gençlerin gelecek beklentileri, aile kurma süreçleri ve toplumsal yaşama etkileri olumsuz yönde etkileyebileceği ifade edildi. Türkiye'de doğurganlık oranının 1,42 seviyesine gerilediği; nüfusun kendini yenileme eşiğinin ise 2,1 olduğu hatırlatıldı. Kırışık, gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara atıfla zorunlu eğitim süresinin sınırlandırılmasının gençlere erken dönemde iş tecrübesi kazandırabileceğini ve "ağaç yaşken eğilir" düsturuyla gençlerin daha erken yaşta hayata atılmasının sağlanabileceğini söyledi.

sunum ve beklentiler:

Program, KAPGEM Eğitim Politikaları Masası Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Arslan'ın rapora ilişkin sunumuyla sona erdi. Rektör Kırışık, hazırlanan raporun eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunması temennisinde bulundu ve önerilerin ilgili kamu kurumları ve bakanlıklarla paylaşılacağını belirtti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN POLİTİKA RAPORUNDA, 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ ULUSLARARASI ÖRNEKLERLE ELE ALINARAK GENÇLERİN DAHA ERKEN YAŞTA İŞ HAYATINA KATILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER GELİŞTİRİLDİ.