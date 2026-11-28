Şehitler Ortaokulu'nda uygulamalı trafik eğitimi

Bayburt'ta yürütülen 'Trafikte Ben de Varım' projesi kapsamında Şehitler Ortaokulu öğrencilerine trafik kuralları ve güvenli davranışlar üzerine bilgilendirme yapıldı. Okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen emniyet personeli, trafikte uyulması gereken temel kuralları sade ve anlaşılır bir dille aktardı.

Etkinlikte neler anlatıldı:

Sunum ve örneklerle gerçekleştirilen eğitimde, yaya güvenliği, karşıdan karşıya geçiş kuralları, görünürlük ve dikkat gerektiren durumlar üzerinde duruldu. Emniyet personeli, günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hususları vurgulayarak öğrencilere güvenli davranışın önemi hakkında bilgi verdi.

Projenin hedefleri ve kapsamı:

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, il genelinde 28 ortaokulu kapsıyor. Proje kapsamında öğrencilerin karşılaştıkları trafik sorunlarını gözlemlemeleri, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeleri ve önerilerini bilimsel çalışmalarla desteklemeleri hedefleniyor.

Okul etkinliği, hem bilinçlendirme hem de öğrencilerin günlük yaşamlarında daha güvenli tercihler yapmalarını sağlamayı amaçlıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında gözlemler ve öğrenci önerileri değerlendirilerek yerel uygulama ve çözüm adımları planlanacak.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLER TRAFİK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ