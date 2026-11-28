Denizli merkezli sahte ilan şebekesine büyük baskın: 71 tutuklama, 2 bin 883 mağdur

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, sahte ilan siteleri üzerinden vatandaşları hedef alarak dolandırıcılık yapan 'Arpa' Dolandırıcılık Suç Örgütü'ne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takipler sonucu örgütün il merkezli olarak çağrı merkezleri kurduğu belirlenen noktalarda aramalar yapıldı.

örgütün yöntemleri ve mali boyut:

Soruşturma bulgularına göre, örgütün sahte ilanlar vasıtasıyla toplam 2 bin 883 kişiyi mağdur ettiği, mağdurlardan sağlanan toplam gelir tutarının 58.537.455 TL olduğu tespit edildi. Şüphelilerin banka hesap hareketlerinde ise toplam 12 milyar TL işlem hacmi saptandı. Örgütün suçtan elde ettiği gelirleri aklamak amacıyla Denizli merkezli farklı şirketleri paravan olarak kullandığı belirlendi.

operasyon, gözaltılar ve yakalanan deliller:

24 Kasım 2026 Salı günü, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 103 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 71 kişi tutuklandı, 32 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 22 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğu kaydedildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 55 fişek ile birlikte 103 bin TL, 3 bin 500 ABD doları, 400 Euro ve 60 bin Japon yeni ele geçirildi. Çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

İncelemelerde örgüt yapılanmasının 3 örgüt lideri, 32 örgüt yöneticisi ve 92 örgüt üyesi olmak üzere toplam 127 kişiden oluştuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, örgüt lideri, yöneticileri ve üyelerinin suçtan elde ettikleri değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.

Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yasal işlem başlatıldı. Operasyon ve soruşturma çalışmaları Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

OPERASYONDA 103 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 71’İ TUTUKLANDI. ÖRGÜT ÜYELERİNİN HESAPLARINDA 12 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ.