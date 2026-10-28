Gençlerin çevre bilincini güçlendiren bilgi yarışması

Etkinlik özeti

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Muğla Turgutreis Anadolu Lisesi organizasyonuyla düzenlenen "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" bilgi yarışması, öğrencilerin çevre farkındalığını artırmayı hedefledi. Yarışmada iklim, enerji, su, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir yaşam gibi ana temalar ele alındı.

yarışmanın kapsamı:

Etkinlik, COP31 vizyonu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bütünsel yaklaşımı doğrultusunda planlandı. Soru ve oturum içerikleri, gençlerin günlük yaşamda uygulayabilecekleri çevre dostu alışkanlıklara ve doğal kaynakların korunmasına odaklandı. Amaç, teorik bilginin yanı sıra pratik farkındalık kazandırmaktı.

değerlendirme ve katılımcılar:

Yarışmaya katılan öğrenciler bilgi ve birikimlerini sergilerken, organizasyon öğretmenlerin ve idarecilerin desteğiyle yürütüldü. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede tüm katılımcılar tebrik edilirken, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.

Öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik bakış açılarını genişletmeyi amaçlayan yarışma, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği, su tasarrufu ve biyoçeşitliliğin korunması gibi konuların önemine dikkat çekti. Etkinlik, gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefledi.

Organizatörler, benzer bilgi yarışmalarının düzenlenmesinin okul düzeyinde çevre eğitiminin güçlenmesine hizmet edeceğini belirtti ve bu tür etkinliklerin sürdürülebilirlik bilincini pekiştirmede etkili olduğunu vurguladı.

MUĞLA’DA "TABİAT VE YAŞANABİLİR ÇEVRE" BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ