Cumhuriyetin teminatı yereldeki hizmet ve gençlerin yarınıdır

Şahin'in mesajı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesiyle kazanılan en önemli değerlerden biri olduğunu belirtti. Cumhuriyetin korunmasının, ülkeyi her alanda geliştirip gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmakla mümkün olacağını ifade etti.

Cumhuriyetin anlamı ve mirası:

Şahin mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletin inancı, cesareti ve fedakarlığıyla 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin, bağımsızlık iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin yaşatılmasının yalnızca geçmişe saygı değil, aynı zamanda bugünün sorumluluklarıyla yeni kazanımlar üretmek anlamına geldiğini belirtti.

Mesajında eğitim, bilim, üretim, kültür ve sanat alanlarında ilerlemenin, fırsat eşitliğini güçlendirmenin ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmenin bu sorumluluğun temel unsurları olduğunu ifade etti. Bu hedeflerin hayata geçirilmesinin, Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle uyumlu politikalar ve yerel yönetim anlayışı gerektirdiğinin altını çizdi.

Gaziantep'in rolü ve yerel sorumluluklar:

Şahin, Gaziantep'in Milli Mücadele'de yazdığı destanın Cumhuriyetin hangi fedakarlıklarla kazanıldığını gösteren en anlamlı örneklerden biri olduğunu söyledi. Şahinbey ve Şehitkamil başta olmak üzere kahramanların ortaya koyduğu direnişin sadece bir hatıra olmadığını, bugün şehrin üretim kapasitesi, sanayisi, girişimciliği ve insan gücüyle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunduğunu belirtti.

Yerel yönetim anlayışlarını bu hedefler doğrultusunda şekillendirdiklerini kaydeden Şahin, Gaziantep'in potansiyelini ortaya çıkaran ve geleceğine değer katan çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Görevin, şehrin tarihinden aldığı gücü geleceğin imkanlarıyla buluşturmak olduğunu vurguladı.

Gençlik, eğitim ve ülke hedefleri:

Mesajında Türkiye'nin savunma sanayiinden teknolojiye, eğitimden bilimsel araştırmalara kadar farklı alanlarda elde ettiği başarıların milletin birikimi ve çalışma azminin göstergesi olduğunu belirten Şahin, bu başarıların kalıcı hale gelmesi için gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri imkanlara kavuşmasının şart olduğunu söyledi. Çocukların hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir gelecek hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Şahin, Cumhuriyetin bize açtığı yolda ilerlemenin geçmişin kazanımlarını korurken yeni başarılar için cesaretle çalışmayı gerektirdiğini; farklılıkları zenginlik olarak görmek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve çocuklara huzur, güven ile umut bırakan bir ülke için birlikte çalışmanın ortak görev olduğunu ifade etti.

Mesajını sonlandırırken Şahin, başta Gaziantepli hemşeriler olmak üzere aziz milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve bu topraklar için canını veren tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti ve Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara ulaşmasını diledi.

ŞAHİN: "CUMHURİYET, ORTAK GELECEĞİMİZİN VE MİLLİ İRADENİN EN GÜÇLÜ TEMİNATIDIR"