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Bolu Dağı tüneli'nde çarpışma: otomobil tıra saplandı, baba ve oğlu yaralandı

Bolu Dağı Tüneli'nde önündeki tıra çarpan otomobilde sürücü Uğurkan ve babası Mehmet Aydoğan yaralandı; sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu Dağı tüneli'nde çarpışma: otomobil tıra saplandı, baba ve oğlu yaralandı

kaza ayrıntıları:

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Uğurkan Aydoğan idaresindeki 07 AEN 451 plakalı otomobil, tünel içinde önünde ilerleyen İran uyruklu Hüseyin Rustami yönetimindeki 91 AR 983 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü ve yolcu ağır hasar gördü.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirmesiyle sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu otomobilde sıkışan sürücü Uğurkan Aydoğan, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında olay yerinde ilk tıbbi müdahaleler yapıldı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Araçta yolcu konumunda bulunan Mehmet Aydoğan ile sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı; her iki yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri kaza nedenine ilişkin inceleme başlattı ve tünel geçişine dair delil toplama çalışmaları sürüyor.

ANADOLU OTOYOLU&#039;NUN BOLU DAĞI TÜNELİ GEÇİŞİNDE OTOMOBİLİN ÖNÜNDE SEYREDEN TIRA ARKADAN ÇARPMASI...

ANADOLU OTOYOLU'NUN BOLU DAĞI TÜNELİ GEÇİŞİNDE OTOMOBİLİN ÖNÜNDE SEYREDEN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA BABA VE OĞLU YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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