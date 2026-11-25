Eğitimin düzenlenişi:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında gençlere yönelik bir bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Etkinlikte temel amaç, gençlerin günlük hayatta karşılaştıkları güvenlik risklerine karşı farkındalığını artırmak ve doğru davranış modellerini aktarmaktı.

İşlenen ana konular:

Polis ekipleri tarafından verilen eğitimde polislik mesleği ve görevleri, trafik kuralları ve güvenli trafik bilinci, akran zorbalığıyla mücadele yöntemleri ile genel güvenlik ve alınması gereken tedbirler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara hem bilgilendirici açıklamalar yapıldı hem de güvenlik bilincini pekiştirecek temel öneriler sunuldu.

Katılımcılar ve uygulama noktası:

Çalışma, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi ve toplam 30 gence ulaşıldı. Etkinlik, kurum ile yürütülen proje işbirliğinin bir parçası olarak planlandı ve gençlerin güvenli bir gelecek için bilinçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefledi.

BİLECİK’TE GENÇLERE GÜVENLİ GELECEK EĞİTİMİ