operasyonun kapsamı:

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu dün Şişli'de takibe alınan bir adrese operasyon düzenlendi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı ve evde arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Evde yapılan aramalarda 22 kilo 850 gram kristal metamfetamin ile 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin bulundu. Ayrıca uyuşturucu imalatında kullanıldığı belirtilen 4 litre aseton ve 5 litre 100 mililitre asit ele geçirildi. Operasyonda toplamda 41 kilo 750 gram uyuşturucu madde tespit edildi.

adli süreç ve beklenen gelişmeler:

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İSTANBUL'UN ŞİŞLİ İLÇESİNDE BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA 41 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.