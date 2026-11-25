Proje kapsamı:

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "İş’te Genç, Kamera İle Harekete Geç!" Erasmus+ KA152 Gençlik Değişimi Projesi, Türkiye, İspanya, Portekiz ve Macaristandan gelen toplam 33 genci bir araya getiriyor. Proje, 23-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştiriliyor ve katılımcıların dijital medya ile kamera kullanımına ilişkin pratik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Eğitim ve atölye çalışmaları:

Program boyunca düzenlenen eğitimler ve atölye çalışmaları, gençlere hem teknik hem de yaratıcı yetkinlik kazandırmaya odaklanıyor. Kamera kullanımından görsel hikâye anlatımına, kurgu ve yayıncılık yöntemlerinden dijital güvenlik ve sorumlu internet kullanımına kadar geniş bir içerik sunuluyor. Katılımcılar, proje süresince ekip çalışmaları, uygulamalı çekimler ve geribildirim oturumları ile deneyim paylaşımında bulunuyor; böylece kişisel portföylerini zenginleştirme fırsatı yakalıyorlar.

Yerel temaslar ve kültürel program:

Atölye çalışmalarının yanı sıra proje, kültürlerarası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler de içeriyor. Gençler, perşembe günü planlanan ziyaretle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkaleyi keşfedecek; böylece Denizli’nin tarihi ve doğal zenginlikleriyle tanışma imkânı bulacaklar. Ayrıca yerel kurum ziyaretleri ve serbest etkileşim oturumlarıyla katılımcıların farklı bakış açılarıyla tanışması teşvik ediliyor.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, proje kapsamında kentte bulunan gençleri ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı ve katılımcılarla bir araya geldi. Proje, Avrupa Birliği tarafından finansal olarak destekleniyor ve 30 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ‘İŞ’TE GENÇ, KAMERA İLE HAREKETE GEÇ, ERASMUS+ GENÇLİK DEĞİŞİMİ PROJESİ’ KAPSAMINDA TÜRKİYE, İSPANYA, PORTEKİZ VE MACARİSTAN’DAN 33 GENÇ DENİZLİ’DE BİR ARAYA GELDİ. 23-30 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE, GENÇLERİN DİJİTAL MEDYA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYİ VE KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMLERİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR.