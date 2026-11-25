Öğretmenevi'nde buluşma

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, Öğretmenevi'nde gerçekleşti. Programa yaklaşık bin öğretmen ve kent protokolü katıldı. Etkinlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretmenlerle bir araya gelerek mesleğin önemine ve eğitim yatırımlarına vurgu yaptı.

Belediyeden okullara kahve jesti:

Programın dikkat çeken sürprizlerinden biri belediyenin kentteki tüm okullara hediye ettiği Türk kahvesi makineleri oldu. Hediye edilen makinelerde hazırlanan ilk kahveleri Başkan Şahin, öğretmenlere kendi elleriyle ikram etti. Bu jest, toplantıda hem gündelik çalışma koşullarına yönelik samimi bir destek hem de eğitim camiasına teşekkür niteliği taşıdı.

Konuşmalarda öne çıkan temalar:

Buluşmada konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, siyasi ve belediye başkanlığı döneminde eğitimi sürekli önceliklendirdiğini belirtti. Şahin, eğitim yatırımlarına ayrılan kaynaklara dikkat çekerek belediyenin bütçesinin önemli bir kısmını eğitime ayırdığını ifade etti. Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller isterim" vurgusunu yaptı ve öğretmenlerin bu hedefteki rolünü öne çıkardı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber da öğretmenlerin hayatları şekillendiren kişiler olduğunu belirterek, "Geleceği siz öğretmenler şekillendireceksiniz" dedi. Vali Çeber, Gaziantep'i "Bilim Şehri" ve "Spor Şehri" olarak tanımlarken bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde öğretmenlere duydukları güveni vurguladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise konuşmasında belediyenin eğitime olan desteğini anlattı; öğretmenliği "eli öpülesi" bir meslek olarak tarif ederek, öğretmenlerin gençleri yetiştirmedeki fedakarlıklarına dikkat çekti.

Deneyim paylaşımı ve mesleki kültür:

Programda söz alan eğitimciler arasında mesleğinde 34’üncü yılını sürdüren Hasan Yavuz (Fuat Şimşek Ortaokulu) öğretmenliğin bir ideal ve hizmet mesleği olduğunu, öğretmenin aile ve toplum içinde belirleyici bir rolü bulunduğunu anlattı. Yavuz, öğretmenliğin "kutsal" ve toplum gözünde "peygamber mesleği" olarak görüldüğünü ifade etti.

Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi’nde görev yapan ve mesleğinde 4’üncü yılını tamamlayan Hatice Gülderen Demir ise Gaziantep’te görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, deneyimli meslektaşlarının rehberliğiyle mesleğe her geçen gün daha çok bağlandığını, öğrencilerinin hayatına dokunabilmenin verdiği mutluluğu paylaştı.

Program, eğitim camiasının bir araya gelmesine sağladığı zemin ve öğretmenlere yönelik somut jestlerle öne çıktı. Etkinlik, belediye, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinin bir örneği olarak değerlendirildi; katılımcılar eğitimin önemine dair ortak bir mesaj vererek etkinliği sonlandırdı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAKLAŞIK BİN ÖĞRETMENİN KATILIMIYLA PROGRAM DÜZENLEDİ.