Mereto zirvesinde farkındalık tırmanışı:

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla Mereto Dağı'na bir farkındalık tırmanışı düzenledi. Etkinliğin temel amacı, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve dayanışmayı güçlendirmek olarak açıklandı.

rota ve koşullar:

Tırmanış, Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yürekli köyü güzergâhından sabah 05.00'te başladı. Ekip, karla kaplı yamaçlar, yoğun sis ve zorlu kış şartlarıyla mücadele ederek ilerledi. Yaklaşık 7,5 saat süren uzun ve zorlu bir yürüyüşün ardından zirveye ulaşma çabası sürdürüldü.

zirve ve çağrı:

Etkinlik, saat 12.30'da Mereto Dağı zirvesine ulaşılarak sonlandırıldı. Zirvede açılan pankartla katılımcılar kadına yönelik şiddete karşı dayanışma ve ortak mücadele çağrısı yaptı. Gerçekleştirilen etkinlikle, şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın ve ortak sorumluluğun önemi bir kez daha vurgulandı.

(MTT-YRT)

Mereto zirvesinde 25 Kasım farkındalık tırmanışı