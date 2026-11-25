Odunpazarı Belediyesi'nde 24 Kasım buluşması

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediyede görev yapan eğitim emekçileriyle bir araya geldi. Toplantıda Kurt, öğretmenlerle tek tek tokalaşıp günlerini kutladı ve Odunpazarı Belediyesi'nde yürütülen eğitim çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

173 öğretmenimiz var:

Başkan Kurt, belediyede görev yapan öğretmen sayısını vurgulayarak Odunpazarı'nda 173 öğretmenin hizmet verdiğini söyledi. Kurt, bu sayıya dikkat çekerek 'İddiayla söylüyorum; büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere hiçbir belediyede 173 tane öğretmen yok' ifadesini kullandı. Kreşlerden kültür ve sanat faaliyetlerine, sosyal etkinliklerden kurslara kadar birçok alanda öğretmenlerin görev aldığı belirtildi.

Kurt, belediyenin eğitim alanındaki istihdam tercihinin bilinçli ve istekli bir karar olduğunu belirtti ve öğretmenlerin gerek kreşlerde gerekse farklı eğitim programlarında sundukları katkılardan dolayı ayrı ayrı teşekkür etti. Belediye yönetiminin bu alandaki yatırımlarının, yerel ölçekte eğitim hizmetlerinin niteliğini yükseltme amacı taşıdığı ifade edildi.

Eğitimde kamusal rol ve sorunlar:

Toplantıda Başkan Kurt, öğretmenlik mesleğinin Türkiye'de hak ettiği değeri tam anlamıyla görmediğine dikkat çekti. Atanamayan öğretmenlerin yaşadığı sorunlara işaret eden Kurt, bu durumun eğitimde eşitsizlik yaratıp çocukların geleceğini etkilediğini vurguladı. Atanamayan öğretmenler konusu ve eğitim sistemindeki dengesizlikler üzerinde duruldu.

Kurt, devlet okullarının özel okullardan daha nitelikli ve erişilebilir olması gerektiğini savundu. Kamusal eğitim sorumluluğunun önemine değinerek, kamu hizmetinin yetersiz kaldığı durumlarda ailelerin özel okullara yönelmek zorunda kaldığını ve bunun ekonomik yük getirdiğini ifade etti. Belediyelerin eğitim alanındaki çalışmaları ve öğretmenlerin katkısının bu bağlamda çok değerli olduğu yeniden hatırlatıldı.

Görüşmenin sonunda eğitim emekçileriyle birlikte çekilen aile fotoğrafı buluşmayı sonlandırdı. Başkan Kurt, bir kez daha öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayıp emekleri için teşekkür etti.

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BELEDİYEDE GÖREV YAPAN EĞİTİM EMEKÇİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. ÖĞRETMENLERİN GÜNÜNÜ KUTLAYAN KURT, ODUNPAZARI BELEDİYESİ’NDE 173 ÖĞRETMENİN GÖREV YAPTIĞINI BELİRTEREK EĞİTİM EMEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ.