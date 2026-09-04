Yaşar öğrencilerinin yapay zeka destekli İHA'sı TEKNOFEST 2026 finalinde ses getirdi

Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Anafarta İnsansız Hava Aracı (İHA) Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında Siirt Havalimanı'nda düzenlenen Savaşan İHA Yarışması finallerinde önemli bir performans sergiledi. Organizasyona başvuran 10 farklı ülkeden toplam 1.032 takım arasından aşamaları geçerek 42 finalist arasına kalan ekip, zorlu hava şartlarında gerçekleştirilen 13 uçuş etabı sonrasında yarışmayı 17'inci sırada tamamladı.

takım, teknoloji ve geliştirme süreci:

2024 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Çetin akademik danışmanlığında kurulan ve tamamı lisans öğrencilerinden oluşan takım, üniversite olanaklarıyla üç adet sabit kanat İHA platformu, otonom anten takip sistemi ve makine öğrenmesi destekli yer kontrol istasyonunu sahaya taşıdı. Geliştirilen yapay zeka yazılımları sayesinde hava araçları; havadaki hedefleri bağımsız olarak tespit etme, takip etme, kilitlenme ve belirlenen koordinatlara dalış (kamikaze) görevlerini başarıyla yerine getirdi. Takım danışmanı Doç. Dr. Ömer Çetin, "Öğrencilerimiz baştan sona özgün, otonom hareket edebilen ve yapay zeka destekli kararlar alabilen endüstriyel seviyede bir prototip üretti. Zorlu şartlarda yapılan 13 uçuş müsabakasında karşılaştıkları her teknik problemi takım halinde ve mühendislik refleksiyle çözdüler. TEKNOFEST 2025 ve EFES-2026 derecelerimizin ardından gelen bu başarıyla, başta savunma sanayi olmak üzere otonom ve akıllı sistemler alanında ihtiyaç duyulan nitelikli mühendisleri yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

başarıyı eğitime ve sanayiye bağlama:

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise takımın performansını kutlayarak, Anafarta İHA Takımı'nın amacının öğrencilerin teorik bilgilerini havacılık, yazılım, elektronik ve mekatronik alanlarında sahaya aktarmak olduğunu vurguladı. Kandiller, sektör iş birlikleri ve yarışmalar aracılığıyla akademik bilginin endüstriyel uygulamalara dönüştürüldüğünü belirterek, bu tür uygulamalı çalışmaların yerli teknoloji üretimi ve uygulamalı eğitime verilen önemin somut göstergesi olduğunu söyledi. Takımın iki yılı aşkın yoğun emek ve saha deneyimi, yarışmadaki sıralamadan bağımsız olarak yerel yetkinlik ve mühendislik pratiğinin gelişimine katkı sağladı.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN ANAFARTA İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) TAKIMI, TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA SİİRT HAVALİMANI’NDA DÜZENLENEN SAVAŞAN İHA YARIŞMASI FİNALLERİNDE BAŞARIYA İMZA ATTI.