İzmir'de yapay zekâ iş yüklerine hazır veri merkezi hizmete girdi

açılış ve ortaklık:

Vodafone ve DAMAC Digital iş birliğiyle hayata geçirilen İzmir Veri Merkezinin ilk fazı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlunun katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, DAMAC Digital Kıdemli Başkan Yardımcısı Ma’an Manna ile kamu ve iş dünyasının temsilcileri yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu törende, "Vodafone İzmir Veri Merkezi aslında Türkiye’ye kazandırdığımız yeni bir dijital kalenin adıdır. Vodafone Türkiye ve DAMAC Digital’in yüzde 50-yüzde 50 ortaklığıyla hayata geçirilen bu tesis, Vodafone Türkiye’nin altıncı veri merkezi olarak şirketin kapasitesini yeni bir seviyeye taşıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, merkezin Gaziemir konumunun Ege Bölgesi kurumsal müşterilerine yakınlık ve ulusal-uluslararası bağlantı avantajı sağlayacağını vurguladı.

tesisin teknik özellikleri:

İlk fazı yaklaşık 100 milyon dolar yatırımla tamamlanan merkez, 7 bin 500 metrekare kapalı alanda, 650’den fazla kabinet ile faaliyet gösterecek. Tesis, uluslararası Tier III standartlarına uygun yüksek güvenlikli altyapı ve yapay zekâ iş yüklerini destekleyen ölçeklenebilir bir mimariye sahip. Başlangıçta 4 MW kapasiteyle hizmet verecek olan merkezin kısa süre içinde 20 MWa çıkarılması hedefleniyor; uzun vadede yatırımların toplamda yaklaşık 300 milyon dolara ulaşması planlanıyor.

Veri merkezi, deprem gibi doğal afetlere karşı dayanımı artırmak amacıyla sismik izolatör uygulamasıyla inşa edildi. Bu mimari tercih, tesisin uzun vadeli güvenlik ve hizmet sürekliliğini destekleyecek şekilde tasarlandı.

sunulan hizmetler ve stratejik hedefler:

Merkez, kurumsal müşterilere colocation, bulut bilişim, bağlantı, yönetilen hizmetler ve siber güvenlik çözümleri sunacak. Tesisin yeni nesil GPU teknolojilerini destekleyen altyapısı sayesinde hem geleneksel yapay zekâ uygulamaları hem de üretken yapay zekâ modelleri güvenli ve ölçeklenebilir biçimde çalıştırılabilecek.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise açılışta, "1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İzmir Veri Merkezi de bu inancın ve Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi" dedi ve merkezin "Türkiye’nin bulut altyapısını ve veri egemenliğini de güçlendireceğine" inandıklarını belirtti. Konuşmada Vodafone'un son 20 yılda Türkiye'ye yaptığı yatırımlar ve hizmet verdiği müşteri tabanı da hatırlatıldı.

Coğrafi açıdan stratejik bir noktada konumlanan tesisle Vodafone, Türkiye'deki veri merkezi sayısını altıya çıkardı ve İzmir'i Türkiye ve Akdeniz bölgesinde bir veri merkezi hub'ı haline getirmeyi hedefliyor. Şirket yetkilileri, Vodafone altyapılarında her ay 100 petabaytın üzerinde veri işlendiğini, milyonlarca işlem ve binlerce uygulamanın gerçek zamanlı analiz edildiğini hatırlatarak yeni merkezin artan veri işleme ve yapay zekâ ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade etti.

İzmir Veri Merkezi'nin ilk fazının devreye alınması, Vodafone ve DAMAC Digital arasındaki uzun vadeli ortaklığın başlangıcı olarak tanımlanırken, yatırımın önümüzdeki dönemde kapasite ve hizmet yelpazesini genişleterek devam etmesi planlanıyor.

(SOLDAN SAĞA) DAMAC DİGİTAL KIDEMLİ BAŞKAN YARDIMCISI MA'AN MANNA, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, VODAFONE TÜRKİYE CEO'SU ENGİN AKSOY.