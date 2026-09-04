Yerli güdüm kitleri Konya demoda hem hareketli hem sabit hedefleri tam isabetle vurdu

Yerli güdüm kitleri Konya demoda hedefleri başarıyla vurdu

ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü kitler ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, Konya Karapınar Atış Test Poligonu’nda düzenlenen Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti’nde denendi. Organizasyona 15’ten fazla ülkenin askeri yetkilileri katıldı ve yapılan atışlarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu bildirildi.

Demo detayları:

Demo kapsamında toplam dört atış gerçekleştirildi. F-16 platformundan yapılan iki atışta kullanılan LGK-84 kitlerinden biri zırhlı personel taşıyıcıyı, diğeri ise tank hedefini başarıyla vurdu. AKINCI SİHA platformundan atılan LGK-82 de zırhlı personel taşıyıcıyı tam isabetle etkisiz hale getirdi.

Hareketli hedeflere yönelik başarı:

TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti ile gerçekleştirilen atışta saatte 50 kilometre hızla hareket eden bir hedef başarıyla vuruldu. Bu sonuç, GÖZDE’nin hareketli ve yüksek hızlı hedeflere karşı da hassas vuruş kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi.

Gerçekleştirilen atışlar, LGK-82 ve LGK-84 güdüm kitlerinin sabit yer hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini yeniden teyit etti. Aynı zamanda GÖZDE Güdüm Kiti'nin sahada operasyonel güvenilirlik sergilediği vurgulandı. Uluslararası katılımın olduğu bu tür demolar, sistemlerin farklı platform ve kullanım koşullarında performansını ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

Katılımcı ülkeler ve gözlemciler tarafından kaydedilen sonuçlar, yerli güdüm teknolojilerinin hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı etkinliğini gösterdi. Elde edilen isabet oranları, sistemlerin envanter entegrasyonu ve sahada kullanıma hazır olma yönünde olumlu bir gösterge olarak değerlendirildi.

ASELSAN'ın güdüm kitleri uluslararası demoda hedefleri tam isabetle vurdu