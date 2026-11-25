Muğla'da üniversitelere yönelik farkındalık çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’ndeki Yoğurtçu Parkında üniversiteli gençlere yönelik bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Çalışmada öğrencilere 6284 sayılı Kanun kapsamında sahip oldukları haklar hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, ilişkilerinde kabul etmedikleri davranışları ve kişisel sınırlarını görünür kılmak amacıyla parkta oluşturulan kırmızı bayraklara kendi kırmızı çizgilerini yazarak mesajlarını paylaştı.

Uygulamalı yaklaşım ve açık alan çalışmasıyla öğrencilerin konuya aktif katılımı sağlanırken, etkinlik sırasında gençlere sıcak çorba ikramında da bulunuldu.

Hedef ve süre:

Çalışmanın amacı, gençlerin bilinçlendirilmesi ve şiddete karşı farkındalık oluşturulması olarak açıklandı. Etkinlik, Saat 17.00’ye kadar devam edecek şekilde planlandı ve katılımcıların hakları konusunda bilgi edinmeleri hedeflendi.

Yerel yönetimin düzenlediği bu tür çalışmalarda, hem hukuki hakların tanıtılması hem de bireylerin kendi sınırlarını netleştirmesi amaçlanıyor; Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin bu konuda söz sahibi olmasını ve toplumsal duyarlılığın artmasını hedefleyen pratik bir adım olarak değerlendirildi.

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