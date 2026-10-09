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Sahada önlem vurgusu: Muğla'da küçükbaşlardan PPR için numune toplama çalışması

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, küçükbaş hayvanlardan alınan kan numunelerini Koyun ve Keçi Vebası (PPR) incelemesi için laboratuvara gönderiyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sahada önlem vurgusu: Muğla'da küçükbaşlardan PPR için numune toplama çalışması

Muğla'da sürvey çalışmaları yoğunlaştı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri sürvey çalışmaları kapsamında küçükbaş hayvanlardan kan numuneleri aldı. Alınan numuneler, hastalık tespiti için analiz edilmek üzere laboratuvara sevk edilecek.

Hedef: erken teşhis ve kontrol:

Numuneler özellikle Koyun ve Keçi Vebası (PPR) yönünden incelenecek. Laboratuvar bulguları, olası enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yönelik karar süreçlerinde kullanılacak ve saha müdahalelerinin yönlendirilmesine katkı sağlayacak.

Saha çalışmaları ve sürdürülebilirlik:

Müdürlük yetkilileri, hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla saha çalışmalarının ve mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. İl genelinde yürütülen sürveylerle risklerin izlenmesi ve hızlı müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

MUĞLA’DA HAYVAN SAĞLIĞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

MUĞLA’DA HAYVAN SAĞLIĞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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