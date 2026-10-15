Gençlerin sesine kulak veren masa: Konya'da üniversite ve iş dünyası buluştu

Konya'da ortak sorunlar ve çözüm arayışı

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlerin Çalışma Hayatından Beklentileri Çalıştayı' üniversite öğrencileri ile iş dünyasının insan kaynakları temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinlik Karatay Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi ve katılımcılar çalışma hayatına ilişkin öncelikleri doğrudan aktarma imkânı buldu.

Öne çıkan gündem maddeleri:

Çalıştay süresince staj, yarı zamanlı çalışma, mezuniyet sonrası istihdam, ücret ve yan haklar, kariyer gelişimi ile iş-yaşam dengesi gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılar bu konularda beklentilerini ve karşılaştıkları zorlukları paylaştı; işveren temsilcileri de nitelikli iş gücüne dair ihtiyaçlarını dile getirdi.

Görüşler, öneriler ve hedefler:

Çalıştayda 20 yuvarlak masada yapılan görüşmelerde, öğrenciler beklentilerini açıkça ifade ederken, kurum ve şirket temsilcileri uygulamadaki ihtiyaç ve kısıtları aktardı. Açılış konuşmasını yapan Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci, gençlerin doğrudan dinlenmesinin önemine vurgu yaptı ve iş gücünün yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmesinin gerekliliğini belirtti.

Etkinliğe kamu kurumlarının yöneticileri, üniversite temsilcileri, insan kaynakları yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Elde edilen görüş ve önerilerin, üniversiteler ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve yeni istihdam fırsatlarının geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "GENÇLERİN ÇALIŞMA HAYATINDAN BEKLENTİLERİ ÇALIŞTAYI"NDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE İŞ DÜNYASININ İNSAN KAYNAKLARI TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ.