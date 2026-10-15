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Sanayicilere rehber: Denizli OSB’de devlet destekleri masaya yatırıldı

Denizli OSB’de gerçekleştirilen toplantıda KOSGEB, GEKA ve Pamukkale Teknokent firmalara devlet destekleri hakkında bilgi verdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sanayicilere rehber: Denizli OSB’de devlet destekleri masaya yatırıldı

Sanayicilere rehber: Denizli OSB’de devlet destekleri masaya yatırıldı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ev sahipliğinde, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Denizli Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Pamukkale Teknokent iş birliğiyle bir "Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Etkinlik, bölgede faaliyet gösteren firmaların faydalanabileceği destek, teşvik mekanizmaları ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik programların aktarılmasını amaçladı.

Açılış ve toplantının amacı:

Toplantının açılış konuşmasını yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Onur Yıldırım, işletmelerin mevcut destek ve teşvik mekanizmalarını yakından takip etmelerinin yatırım ve sürdürülebilir büyüme hedefleri açısından önemine vurgu yaptı. Yıldırım, devlet desteklerinin üretime dönüşebilmesi için doğru bilgiye zamanında ulaşmanın ve başvuru süreçlerini etkin yürütmenin kritik olduğunu belirtti.

Yıldırım ayrıca Denizli OSB olarak firmaların ihtiyaç duydukları bilgi ve kurumsal rehberliğe erişimini kolaylaştırmayı öncelik haline getirdiklerini, toplantının ilgili kurum uzmanlarıyla doğrudan iletişime geçilmesini sağlayarak uygulamaya dönük fayda üretmeyi hedeflediğini aktardı.

Sunumlar ve ele alınan başlıklar:

Program kapsamında kurum temsilcileri, firmaların uygulamada yararlanabileceği başlıkları detaylandırdı. Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Teknikeri Erman Kınlı, sanayi sicil işlemlerine ilişkin uygulamalı bilgiler verdi; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Sınai Mülkiyet Temsilcisi Av. Nuran Yıldırım tasarım koruması ve sınai mülkiyet haklarının önemi ile koruma yollarını anlattı.

KOSGEB Denizli Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Ender Ayvacı, kurumun işletmelere sunduğu destekleri ve yararlanma koşullarını katılımcılarla paylaştı. GEKA Sanayi Politikaları Birim Başkanı Dr. Barış Kıyak ise 2026 Yılı Rekabetçi Sanayi İşletmeleri Alternatif Destek Programı hakkında bilgi vererek programın hedefleri ve başvuru esaslarına dikkat çekti.

Pamukkale Teknokent Üniversite-Sanayi İş Birliği Temsilcisi Hatice Kübra Kaplan, teknokentin sunduğu altyapı, Ar-Ge ve üniversite-sanayi iş birliği imkanlarını aktararak firmaların inovasyon kapasitelerini güçlendirebilecek iş birlikleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Soru-cevap ve kapanış:

Toplantının interaktif bölümünde katılımcılar, destek programlarının kapsamı, başvuru koşulları ve uygulama süreçlerine ilişkin sorularını kurum uzmanlarına iletti. Firmaların özel ihtiyaç ve talepleri de ele alınarak katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişi sağlandı.

Etkinlik, katılımcıların doğrudan muhataplardan bilgi edinebildiği bir platform sunması ve kurumlar arası iş birliğinin pekiştirilmesi hedefiyle sona erdi. Denizli OSB yönetimi, sunum yapan kurumlara ve katılımcılara teşekkür ederek toplantının yeni yatırımlara katkı sağlamasını diledi.

DENİZLİ OSB, DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

DENİZLİ OSB, DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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