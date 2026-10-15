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cep telefonu taksitlerinde yeni eşik: sıfırlarda 40 bin, yenilenmişlerde sınırsız 12 ay

Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonlarında taksit üst sınırını 40 bin liraya yükseltti; yenilenmiş telefonlara tutar sınırlaması olmadan 12 ay taksit verilecek.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

cep telefonu taksitlerinde yeni eşik: sıfırlarda 40 bin, yenilenmişlerde sınırsız 12 ay

Ticaret Bakanlığı cep telefonu satışlarında taksit kurallarını güncelledi

Ticaret Bakanlığı, perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarıyla ilgili yönetmelik değişikliğini hayata geçirdi. 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle cep telefonu satışlarına ilişkin taksit sınırları yeniden belirlendi.

Yeni taksit uygulamasının ayrıntıları:

Düzenlemeye göre sıfır cep telefonlarında daha önce 20 bin lira olan taksit üst sınırı 40 bin liraya çıkarıldı. Fiyatı 40 bin lira ve altında olan sıfır telefonlarda tüketicilere 12 ay taksit uygulanabilecek. Öte yandan fiyatı 40 bin liranın üzerinde olan sıfır telefonlar için mevcut 3 aylık vade sınırı korunuyor. Ayrıca, yenilenmiş (refurbished) nitelikli cep telefonlarında herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkânı getirildi.

Yetki paylaşımı ve kapsam:

Düzenlemede, banka ve kredi kartı veya tüketici finansmanı yoluyla yapılan taksitlendirmelere ilişkin esasları belirleyen kurumun BDDK olduğu; ancak senetli satışlar gibi bu yöntemlerin dışında kalan taksitli satışlarda yetkinin Ticaret Bakanlığı’nda bulunduğu hatırlatıldı. Yönetmelik değişikliği ile perakende işletmelerin taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisi, konut satışları hariç olmak üzere Bakanlığa verildi.

Düzenleme kapsamında elektronik eşya, tablet, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında uygulanan taksit tutarı ve vade sınırlarında değişikliğe gidilmedi. Bakanlık, BDDK tarafından taksitli satışlara ilişkin alınacak yeni kararların ardından gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini bildirdi.

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN CEP TELEFONU SATIŞLARINDA TAKSİT SINIRLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME...

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN CEP TELEFONU SATIŞLARINDA TAKSİT SINIRLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME HAYATA GEÇİRİLDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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