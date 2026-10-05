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Gençlik sokağı hareketlendirdi: amatör spor haftası Malatya'da yürüyüşle başladı

Malatya'da Amatör Spor Haftası, Kernek Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne yürüyüşle başladı; hafta boyunca farklı branşlarda müsabakalar düzenlenecek.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençlik sokağı hareketlendirdi: amatör spor haftası Malatya'da yürüyüşle başladı

Malatya'da düzenlenen Amatör Spor Haftası, Kernek Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Etkinlikler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde yürütülüyor ve kentte geniş katılımla dikkat çekti.

yürüyüş ve açılış programı:

Yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, ASKF Malatya Başkanı Kahraman Fırat, kurum temsilcileri, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı. Millet Bahçesi'nde devam eden açılışta saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; program burada resmi açılış niteliği taşıdı.

katılımcı profili ve konuşmalar:

Programda konuşan Ebu Bekir Kayhan, Amatör Spor Haftası'nın çocuklar ve gençleri sporla buluşturma yönündeki önemine vurgu yaptı. Yetkililer, katılımcılar arasında amatör kulüp temsilcileri ve farklı yaş gruplarından sporcular bulunduğunu belirtti.

haftanın programı ve hedefleri:

Hafta boyunca güreş, badminton, hentbol, basketbol, kriket, floor curling, futbol ve voleybol başta olmak üzere birçok branşta müsabaka ve sportif etkinlikler düzenlenecek. Bu faaliyetlerin amacı, çocuk ve gençlerin müsabaka tecrübesi kazanmasını ve yeteneklerini geliştirmesini sağlamak olarak açıklandı.

Ebu Bekir Kayhan ayrıca sporun yaşam alışkanlığı haline gelmesini hedeflediklerini vurguladı ve tüm vatandaşları hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet etti. Amatör Spor Haftası kapsamındaki faaliyetler Malatya'da farklı yaş gruplarına yönelik olarak sürdürülecek.

AMATÖR SPOR HAFTASI MALATYA’DA YÜRÜYÜŞLE BAŞLADI

AMATÖR SPOR HAFTASI MALATYA’DA YÜRÜYÜŞLE BAŞLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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