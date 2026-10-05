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İtfaiyenin müdahalesiyle 11. katta mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

Adana'da Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 12 katlı binada boya işi yapan 2 işçi, iskelenin arızalanmasıyla 11. katta mahsur kaldı; itfaiye kurtardı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İtfaiyenin müdahalesiyle 11. katta mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

İtfaiye ekipleri iskelenin arızalanması sonucu mahsur kalan işçileri indirdi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde devam eden bir inşaat çalışmasında iki işçi, dış cephe boya işi yaparken iskelenin arızalanması sonucu 11. katta mahsur kaldı. Olay, mahalledeki 12 katlı apartmanın dış cephesinde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

İskelenin beklenmedik arızası üzerine durumu fark eden çevredekiler ve iş arkadaşları, yetkililere haber verdi. İhbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Haber metninde belirtildiği gibi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışması ve sonuç:

İtfaiye aracının merdiveni kullanılarak ulaşılan işçiler, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bir şekilde indirildi. Kurtarılan işçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için hazır bekleyen ekiplerle temas kurdu.

Olay, yüksekten çalışma ekipmanlarının güvenliği ve iskelenin düzenli bakımı gibi konuları yeniden hatırlattı. Benzer çalışmalarda ekipman kontrollerinin periyodik olarak yapılması, iş güvenliği uygulamalarının sıkı tutulması ve acil durum planlarının hazır bulunması kritik önem taşıyor.

Yetkililer ve ekipler, böyle durumlarda hızlı müdahalenin hayati olduğunu belirtiyor; bu olayda da kısa sürede yapılan müdahale sayesinde daha ciddi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

ADANA&#039;DA ÇALIŞTIKLARI İNŞAATIN 11. KATINDAKİ İSKELEDE MAHSUR KALAN 2 İŞÇİ, İTFAİYE EKİPLERİ...

ADANA'DA ÇALIŞTIKLARI İNŞAATIN 11. KATINDAKİ İSKELEDE MAHSUR KALAN 2 İŞÇİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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