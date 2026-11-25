İddia ve soruşturmanın seyri

Germencik ilçesinde belediyeye ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazasına 6 Nisan 2026 gecesi düzenlenen silahlı saldırı sonrası başlayan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda iş yerinin camlarına çok sayıda kurşun isabet etmiş, ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmemişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yürütülen soruşturma kapsamında eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş gözaltına alınmış; 7 Nisan'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu kalan Öndeş, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Mahkeme kararı ve açıklama:

Şirket avukatı Hüseyin Güneşli tarafından yapılan açıklamaya göre, devam eden yargılama sonucunda Öndeş hakkında kamu malına zarar verme suçundan hapis cezası kararı verildi. Kararın içeriğine ilişkin ayrıntılar avukat açıklaması ile kamuoyuna yansıtıldı.

Davada sonraki adımlar:

Olayla ilgili hukuki süreç, habere konu olan kararın ardından da diğer şüpheliler yönünden devam ediyor. Yargılama sürecinde delillerin değerlendirilmesi ve olası itiraz süreçleri gündeme gelebilir; mahkeme kararının kesinleşmesiyle ceza uygulamasına ilişkin usuli adımlar takip edilecek.

Bu gelişme, Germencik merkezindeki belediyeye ait iş yerlerine yönelik güvenlik, soruşturma süreçleri ve kamu malına verilen zararların cezai boyutuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYEYE AİT İNYA YÖRESEL ÜRÜNLER SATIŞ MAĞAZASI’NIN KURŞUNLANMASIYLA İLGİLİ DAVADA, ESKİ BELEDİYE BAŞKANI FUAT ÖNDEŞ HAKKINDA KAMU MALINA ZARAR VERME SUÇUNDAN HAPİS CEZASI KARARI VERİLDİ.