Umurbey'de motosiklet tır ve otomobile çarptı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde saat 11.00'de meydana gelen kazada, Ahmet Şahin idaresindeki 34 NCM 472 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen bir tır ve bir otomobile çarptı.

kaza anı ve ilk müdahale:

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; olay yerinde delil toplama ve tanık beyanlarının alınmasına başlandı. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirmelerin soruşturma tamamlandığında paylaşılacağını açıkladı.

LAPSEKİ İLÇESİNDE TRAFİK IŞIKLARINDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.