Vincin halatlarının kopmasıyla meydana gelen kaza

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokağı üzerinde saat 11.00 sıralarında devam eden Fenerbahçe Üniversitesi inşaatında, çelik blokları taşıyan vincin halatları henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Kopma sonucu binadan düşen malzemeler, yan taraftaki Güven Sitesi’nin bahçesine ulaştı.

Olay anı ve güvenlik kamerası kayıtları:

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vinçten ayrılan çelik blokların yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü görülüyor. Olay sırasında çevredeki sakinler paniğe kapıldı; düşen bloklar site otoparkına yönelerek orada park halinde bulunan 3 araca maddi zarar verdi. Görüntüler olayın anlık tahribatını ve tehlikenin boyutunu belgeledi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ekipler, üniversite çevresinde güvenlik önlemleri alırken yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Halatların kopma sebebi hakkında resmi makamların yapacağı teknik inceleme sonucu net bir değerlendirme yapılacak.

Yerel sakinler ve site yönetimi, benzer kazaların önlenmesi için inşaat sahası ve çevresinde ilave tedbirler alınmasını talep ederken, soruşturmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

Fenerbahçe Üniversitesi'nin demirlerini taşıyan vincin halatları koptu: O anlar kamerada