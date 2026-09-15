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Rize'de maden kurtarma takımları acil durum provası yapacak

22-25 Eylül 2026'da Rize'de düzenlenecek 4. Maden Kurtarma Yarışması'nda 13 şirketin ekipleri altı etapta iş güvenliği ve müdahale yetkinliğini test edecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Rize'de maden kurtarma takımları acil durum provası yapacak

rize'de 4. maden kurtarma yarışması düzenleniyor

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) organizasyonuyla, Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. ev sahipliğinde ve Rize Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilecek 4. Maden Kurtarma Yarışması, 22-25 Eylül 2026 tarihlerinde Rize'de yapılacak. Etkinlik, sektörde iş güvenliği kültürünü güçlendirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

yarışmanın formatı ve etaplar:

Açılış töreni 22 Eylül Salı günü Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Yarışmada Türkiye'nin önde gelen 13 maden şirketinin arama-kurtarma takımları altı farklı kategoride mücadele edecek: yeraltı, yangın, deprem, kimyasala müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği. Yeraltı arama-kurtarma ve deprem modülleri Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. maden sahasında icra edilirken, diğer modüller şehir merkezinde halka açık şekilde yapılacak. Organizasyon, 25 Eylül akşamı düzenlenecek gala gecesiyle sona erecek ve ödüller burada sahibini bulacak.

yarışmanın önemi ve TMD'nin yaklaşımı:

TMD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, organizasyonun amacına ve ekiplerin ülke için taşıdığı kritik öneme dikkat çekti. Yılmaz, sektörün "önce insan" felsefesiyle hareket ettiğini belirterek, ilkini 2019'da beş takımla yaptıkları etkinliğin bugün 13 profesyonel kurtarma takımını ve uluslararası gözlemcileri içeren geniş bir dayanışma ağına dönüştüğünü vurguladı. Yılmaz şöyle dedi: "İlkini 2019 yılında 5 takımla gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, bugün 13 profesyonel kurtarma takımının ve uluslararası gözlemcilerin yer aldığı dev bir dayanışma ağına dönüştü. Madencilikte olası riskleri yönetme ve güvenlik standartlarımızı her gün daha ileriye taşıma kararlılığındayız. Bugün madenlerimizde görev yapan arama-kurtarma ekiplerimiz, çalışmalarını kendi sahalarıyla sınırlandırmadan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördüğümüz üzere ülkemizin dört bir yanındaki kaza ve afetlerde milletimizin yardımına koşan, binlerce canı enkazdan sağ çıkaran kahramanlardır. Rize’de dört gün boyunca izleyeceğimiz tüm yarışma kategorileri, gerçek kaza ve afetlerin sahadaki birebir provası niteliğinde. Burada sergilenecek beceriler ve kazanılacak her bir saniyenin, yarın olası bir acil durumda hayat kurtaracak paha biçilmez tecrübeler olduğuna inanıyoruz. Tüm ekiplerimize yarışmada başarılar diliyorum."

uluslararası gözlem ve gelecek hedefleri:

TMD, Uluslararası Maden Kurtarma Birliği (IMBR) üyesi olarak organizasyonu uluslararası bir formata taşımayı hedefliyor. Bu vizyon çerçevesinde organizasyonu üçü Türkiye'den, ikisi Azerbaycan ve Yunanistan'dan olmak üzere beş gözlemci şirket yerinde takip edecek. Ayrıca Güney Afrika ve Zambiya'dan gelen maden kurtarma profesyonelleri de sahada gözlemci olarak bulunacak. Bu katılım, yarışmanın bilgi paylaşımı, ortak eğitim ve uluslararası standartların yerelleştirilmesi açısından taşıdığı stratejik önemi ortaya koyuyor.

Etkinlik, sadece rekabetten ibaret olmayıp gerçekçi senaryolarla ekip dayanışmasını, tepki sürelerini ve müdahale prosedürlerini sınayan bir saha eğitimi niteliği taşıyor. Saha içi uygulamalar ve halkın gözlemiyle gerçekleştirilecek modüller, yerel toplulukların güvenlik bilincini artırma ve madencilik sektöründe en iyi uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ (TMD) ORGANİZASYONUYLA, ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. EV SAHİPLİĞİNDE...

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ (TMD) ORGANİZASYONUYLA, ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. EV SAHİPLİĞİNDE VE RİZE BELEDİYESİNİN DESTEĞİYLE DÜZENLENEN 4. MADEN KURTARMA YARIŞMASI, 22-25 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA RİZE’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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