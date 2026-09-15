Gençlerin Van Gölü'nde MicroROV ile sualtı keşfi

Projenin hedefi:

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilecek "Geleceğim Van Gölü’nde Saklı" projesi, 14-18 yaş arasındaki gençleri sualtı robot teknolojileri ve bilimsel araştırmalarla buluşturmayı hedefliyor. Proje, gençlerin Van Gölü'nü yalnızca doğal bir güzellik olarak görmelerini değil, aynı zamanda bilim, teknoloji, araştırma ve çevre koruma açısından değerlendirmelerini amaçlıyor.

Eğitim içeriği ve uygulama:

Proje kapsamında katılımcılara MicroROV pilot eğitimleri verilecek. Gençler, insansız sualtı araçlarının çalışma prensiplerini öğrenirken, robotları kendileri kullanarak uygulamalı deneyim kazanacak; böylece hem teori hem de pratik üzerinden sualtı araştırma yöntemleri ve bilimsel gözlem becerileri edinecekler.

Eğitim programı, robotik sistemler, mühendislik, sualtı bilimleri, arkeoloji ve çevre bilimleri gibi disiplinlerle tanışma imkanı sunacak. Katılımcıların takım çalışması, problem çözme ve uygulamalı teknoloji kullanımı konularında becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Van Gölü'nün rolü ve beklentiler:

Van Gölü, kendine özgü ekosistemi, jeolojik yapısı ve sualtı kültürel mirasıyla projede yaşayan laboratuvar işlevi görecek. Gençlerin gölü bilimsel bir alan olarak deneyimlemesi; araştırma, gözlem ve koruma bilincinin erken yaşta kazandırılması açısından öncelikli amaçlar arasında yer alıyor.

Proje duyurusunda ayrıca, sualtı robotlarının günümüzde bilimsel araştırmalar, sualtı arkeolojisi, çevresel izleme, arama-kurtarma ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanıldığı vurgulandı. Bu sayede bölge gençlerinin bu teknolojilerle erken yaşta tanışması sağlanacak.

Ortaklar ve finansman:

Projenin finansmanı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Bilimsel ve teknik katkı Akdeniz Üniversitesi Su Altı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından sunulacak; Tatvan Kaymakamlığı, Bitlis İl AFAD Müdürlüğü ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti ise ayni destek sağlayacak.

ASAD tarafından yürütülen projeyle gençlerin hem ileri teknolojiyle tanışması hem de yaşadıkları coğrafyanın doğal ve kültürel değerlerini bilimsel bakış açısıyla keşfetmeleri amaçlanıyor.

ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, projenin gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedeflediğini belirterek, Van Gölü'nün yalnızca korunması gereken bir doğal varlık olmadığını, aynı zamanda önemli bir bilimsel araştırma alanı olduğunu vurguladı. Aygün, "14-18 yaş grubundaki gençlerimize MicroROV teknolojisini tanıtmak, onları sualtı araştırmalarıyla buluşturmak ve yaşadıkları Van Gölü'nün bilimsel değerini keşfetmelerine katkı sunmak istiyoruz. Belki bugün bir MicroROV'un kumandasını kullanan gençlerimiz, yarının sualtı robotik mühendisleri, araştırmacıları, arkeologları veya çevre bilimcileri olacak" dedi.

Projenin ana mesajı, Van Gölü'nün geleceğini korumanın, gençlerin geleceğini bilimle buluşturmaktan geçtiği yönünde özetleniyor; gençlerin erken dönemde edinecekleri deneyimlerin bölgesel araştırma kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.

ANADOLU SU ALTI ARAŞTIRMALARI VE SPORLARI DERNEĞİ (ASAD) TARAFINDAN HAZIRLANAN "GELECEĞİM VAN GÖLÜ’NDE SAKLI" PROJESİYLE 14-18 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLER, SUALTI ROBOT TEKNOLOJİSİ MİCROROV’LARLA VAN GÖLÜ’NÜN DERİNLİKLERİNİ KEŞFETME FIRSATI BULACAK.