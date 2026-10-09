Germencik'te otobüs ve midibüs çarpıştı, ormanlığa devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Aydın-İzmir Otoyolu Germencik ilçe sınırları içinde meydana gelen kazada, İzmir Havalimanı'ndan yolcu alan tur otobüsü Aydın istikametinde seyrederken bir midibüsle çarpıştı. İddialara göre midibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi.

Kazada midibüste bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüsteki yolculardan bildirilenlere göre Polonyalı olduğu belirtilen 9 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

müdahale ve ulaşım çalışmaları:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yetkililer yaralıların durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazanın meydana geldiği bölgedeki yoldaki araç trafiği, ekiplerin çalışmaları süresince kontrollü olarak aksadı; bölgeye ulaşım ve kurtarma çalışmaları koordineli şekilde yürütüldü.

soruşturmanın seyri:

Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin incelemeleri tamamlandıkça kazanın kesin nedeni resmî açıklamayla duyurulacak.

Olayla ilgili ilk belirlemeler, ölü sayısının 2 olduğu ve yaralı sayısının 9 olarak bildirildiğini teyit ediyor; yetkililer vatandaşları ulaşım güvenliği ve trafik kurallarına uymaya çağırdı.

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