Dolar 49,1757 +0,12%
Euro 55,3551 +0,38%
Bist 12.358,45 -0,69%
Altın Gram 6.614,42 +0,64%
EUR/USD 1,1254 +0,27%
Brent Petrol 98,08 -2,23%
--°

Çorum mutfağı dünyaya açıldı: şeflerin favorisi geleneksel lezzetler

San Sebastian Gastronomika'da Çorum'un binlerce yıllık mutfak kültürü iki özel etkinlikle tanıtıldı; dünya şefleri lezzetlere tam not verdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çorum mutfağı dünyaya açıldı: şeflerin favorisi geleneksel lezzetler

Çorum'un lezzetleri San Sebastian'da:

İspanya'da düzenlenen San Sebastian Gastronomika Kongresi'nde Çorum'un yöresel mutfağı, iki ayrı etkinlikle uluslararası gastronomi çevreleriyle buluştu. Çorum Belediyesi'nin organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen tanıtımlar, kent mutfağının hem lezzet hem de kültürel öyküsünü öne çıkardı. Etkinlikler, dünyanın farklı ülkelerinden gelen şefler, gastronomi profesyonelleri ve uluslararası basının yoğun ilgisini çekti.

show cooking etkinliğinde geleneksel tatlar:

Gastronomika programındaki ilk buluşma Show Cooking formatındaydı. Çorum mutfağının seçkin örnekleri canlı olarak hazırlandı; katılımcılara Irgat böreği, Çorum yöresel üzüm asmaları ve Osmancık pirinciyle hazırlanan zeytinyağlı sarma ikram edildi. Sunum sırasında yemeklerin hazırlanış teknikleri, kullanıldığı yerel malzemeler ve her bir lezzetin Anadolu mutfağındaki yeri ayrıntılarıyla açıklandı. Bu anlatımla birlikte yemekler sadece tat olarak değil, arkasındaki kültürel hafıza ve üretim süreciyle de paylaşıldı.

miramar sarayı'ndaki özel davet ve tadım standı:

Günün ikinci etkinliği Miramar Sarayı'nda düzenlenen VIP davetti. Çorum'a ayrılan tadım standında yöresel ürünlerin zenginliği öne çıktı: şeblebi unu ile hazırlanan pankekler, Kargı tulum peyniri ve pekmez, Çatalkara üzüm yaprağı, Osmancık pirinci ve Alaca mor soğanı ile hazırlanan zeytinyağlı sarma, İskilip sirkesi ve Osmancık ile İskilip yaylalarından elde edilen yöresel ballar konuklara sunuldu. Stand görevlileri ürünlerin menşei, geleneksel kullanım biçimleri ve bölge üretim süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Her iki etkinlikte de dünyaca tanınmış şefler, gastronomi yazarları ve kanaat önderleri Çorum'un sunumuna yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar hem lezzetleri överek beğeni bildirdi hem de yöresel malzemelerin hikâyesini ve hazırlanış biçimlerini takdir etti. Bu temas, Çorum'un binlerce yıllık mutfak kültürünün uluslararası platformda bilinirliğini artırma açısından önemli bir adım oldu; sunumlar ve tadımlar sonucunda Çorum mutfağı tam not aldı.

İSPANYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN SAN SEBASTİAN GASTRONOMİKA KONGRESİ’NDE ÇORUM’UN GELENEKSEL LEZZETLERİ...

İSPANYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN SAN SEBASTİAN GASTRONOMİKA KONGRESİ’NDE ÇORUM’UN GELENEKSEL LEZZETLERİ İKİ ÖZEL ETKİNLİKLE ULUSLARARASI GASTRONOMİ DÜNYASINA TANITILDI. ÇORUM’UN YÖRESEL LEZZETLERİNİ TADAN DÜNYACA TANINMIŞ ŞEFLER TAM NOT VERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Asker ressamların izinde: Türk dünyasını buluşturan sergi
images

Kafkas Üniversitesi'nde gastronomi tutkusu kampüse taşındı
images

Güney kutbundan evrene açılan pencere: Francis Halzen'e Nobel Fizik Ödülü
images

Germiyan'ın unutulmuş kapısı Nuran Erden'in fırçasında kültürel hafızaya dönüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cizre'de üreticiyi güçlendirecek tarım ve hayvancılık adımları

Kremlin uyardı: Litvanya'nın anayasa değişikliği bölgesel gerilimi tırmandırabilir

Saksonya-Anhalt'ta tarihi kırılma: AfD'li meclis başkanı göreve başladı

Hopi'den akaryakıt ve otogaza yeni avantaj: Paracık artık istasyonlarda da geçerli

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi