Girne açıklarında deniz kazası: can kaybı 12'ye yükseldi, 16 kişi kayıp

olay ve resmi açıklama:

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazasına ilişkin yaptığı açıklamada can kaybının 12'ye yükseldiğini bildirdi. Üstel, kazada ayrıca 16 kişinin kayıp olduğunu ve arandığını belirtti.

Açıklama, kazanın boyutuna dair ilk resmi sayısal veriyi içeriyor ve yetkililerin bilgi aktarma sorumluluğunu yerine getirdiğini gösteriyor.

kaybolanlar ve arama çalışması:

Başbakan Üstel'in verdiği bilgiye göre, kayıp olan 16 kişinin bulunması için arama arama faaliyetleri yürütülüyor. Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği ve resmi kanallardan yeni bilgiler paylaşıldıkça güncelleme yapılacağı bildirildi.

Resmi açıklama, kazaya dair bilinen sayıları netleştirirken, kamuoyunun durumu doğru kaynaklardan izlemesinin önemini vurguluyor.

- KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazasında can kaybının 12'ye yükseldiğini, kayıp 16 kişinin ise arandığını açıkladı.