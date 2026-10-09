Girne faciasında derin aramalar ve 649 metreden çıkarılan naaşlar

Girne açıklarında yürütülen aramalar ve ulaşılan sonuçlar:

Derinsu Sualtı Mühendislik Firması yetkilisi Okan Taktak, KKTC açıklarında yürütülen arama çalışmalarına ilişkin ayrıntıları araştırma gemisinde paylaştı. Taktak, Filo Jet enkazının ilk tespitinin 554 metre derinlikte yapıldığını, yürütülen ROV operasyonları sonucunda batığın içinden ve çevresinden toplam 13 naaş ile ulaşıldığını belirtti. Çalışmalar yaklaşık bir ay süreyle kesintisiz devam etti.

Derinlikler ve operasyon detayları:

İlk hafta faaliyetler batık üzerinde yoğunlaştırıldı; batığın koridorlarında ROV ile kesimler yapılıp objeler temizlendi. Taktak, batığın içerisinde bulunan bir naaşın enkazdan çıkarıldığını, daha sonra batığın yüzeyde son görüldüğü noktanın kuzeyinde arama alanının genişletildiğini söyledi. Operasyonun en dikkat çekici sonucu, ROV ve ekiplerin çalışmasıyla 649 metre derinlikten bir naaşın çıkarılması oldu; Taktak bunun "Türk deniz tarihinde en derinden çıkartılan naaşlar" arasında yer aldığını vurguladı.

Tarama hacmi, teslim edilen naaşlar ve çalışma süreci:

Çalışmalarda öncelik kayıplara ulaşmak oldu; ekipler, gemide bulunan VDR (kara kutu) cihazını da tespit edip yetkililere teslim etti. Taktak, ailesi kıyıda bekleyenlere empati duyarak, ekiplerin özverili çalışması sonucu listesindeki 14 kişiden 13 naaşı yüzeye çıkardıklarını açıkladı. Ayrıca operasyon boyunca yaklaşık 5,5 milyar metreküplük su kolonu hacmi ve 10 milyon metrekare deniz tabanı alanının tarandığı, ROV ile yaklaşık 1,6 milyon metrekarelik görsel alanın inceleme altında tutulduğu belirtildi.

Facianın kısa özeti:

Filo Jet isimli yolcu gemisi, 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne Limanı'ndan hareket ettikten kısa süre sonra su almaya başladı ve Girne Limanı'na geri dönme çabası sırasında alabora oldu. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile çok sayıda deniz ve hava aracı görevlendirildi. Enkaz, Girne açıklarında yaklaşık 554 metre derinlikte tespit edilmiş; yürütülen operasyonlarda geminin kara kutusu olan VDR da çıkarılarak yetkililere teslim edildi. KKTC Başbakanlığı açıklamasına göre DNA incelemeleriyle iki naaşın Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer olduğu belirlenmiş; faciada kayıp olan 28 kişiden 27'sinin naaşına ulaşılmış, geride kalan 1 kişi için aramalar sürüyor.

Taktak çalışmanın son aşamasında "Son iki günümüz kaldı, taranmamış alan bırakmak istemiyoruz" diye konuştu ve ekiplerin 24 saat esasına göre yürüttüğü tarama faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Girne açıklarında yaşanan Filo Jet gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarına katılan Derinsu Sualtı Mühendislik Firması yetkilisi Okan Taktak, arama gemisinde yaptığı açıklamada, 554 metre derinlikteki batığın içerisinden naaş çıkarıldığını, son ulaşılan naaşın ise 649 metre derinlikten alındığını söyledi. Yaklaşık bir aydır devam eden çalışmalarda 5,5 milyar metreküplük deniz suyu hacminin ve 10 milyon metrekarelik deniz tabanının tarandığını belirten Taktak, "Türk deniz tarihinde en derinden çıkartılan naaşlarımız oldu bunlar. Artık son iki günümüz kaldı. Taranmamış alan bırakmak istemiyoruz" dedi.