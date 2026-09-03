Dolar 48,3099 +0,03%
Euro 56,3824 +0,44%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.028,84 +2,51%
EUR/USD 1,1637 +0,40%
Brent Petrol 95,59 -0,04%
--°

Sanchez: Fas'ın Sebte'ye göç akınını planladığına dair kanıt yok

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, temmuzdaki Sebte göçmen akınıyla ilgili Fas'ın olayı planladığına dair hükümete sunulan hiçbir sağlam kanıt olmadığını söyledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 21:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Sanchez: Fas'ın Sebte'ye göç akınını planladığına dair kanıt yok

Sanchez'in meclis açıklaması:

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Temmuz ayında Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika toprağı Sebte'ye yönelik göçmen akınına ilişkin parlamentoda değerlendirmelerde bulundu. Olayda 141 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Sanchez, iddialara yanıt verdi.

Sanchez, "Size temin ederim ki hiçbir kurum, Fas'ın olayı planladığı veya gerçekleştirdiğine dair İspanyol hükümetine herhangi bir sağlam kanıt sunmamıştır. Hiçbir şekilde böyle bir kanıt yok" dedi. Başbakan, göçmenlerin kente girişlerinin arttığı 30 Temmuz'daki 10 saatlik dönemde Fas polisinin geçişlere izin verdiğini, İspanyol makamlarının bunun neden kaynaklandığını hâlâ belirleyemediğini ifade etti. Sanchez ayrıca geri gönderme sürecinde Fas hükümetinin iş birliğine de dikkat çekti.

Hükümete yönelik tepki ve gösteriler:

Olayın ardından İspanya genelinde ve Sebte'de binlerce kişi hükümetin göç krizini yönetme biçimini protesto etti. Başkent Madrid'de yaklaşık 50 bin kişi toplanarak Sanchez'i krizi gerektiği gibi yönetememekle suçladı; başkent polisi kalabalığı dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sebte'deki göstericiler ise göçmenlerin sınır dışı edilmesini ve Sanchez'in istifasını talep etti. Gösteriler sırasında gerilimin yükselmesi üzerine zaman zaman şiddet olayları yaşandı ve polisle bazı göstericiler arasında gerginlik oldu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, temmuz ayında Fas&#039;tan İspanya&#039;nın Kuzey Afrika&#039;daki toprağı...

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, temmuz ayında Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yönelik göçmen akınına ilişkin, "Size temin ederim ki Fas'ın olayı planladığı veya gerçekleştirdiğine dair herhangi bir kanıt yok" dedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üstel: kusuru olan herkes hukuk önünde hesap verecek, kayıplara ulaşmak önceliği...
images

musalla camii restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı
images

Özgür Özel Manisa'da bağ üreticilerinin geçim kaygılarını gündeme taşıdı
images

Yılmaz'tan Erhürman'a taziye ziyareti: dayanışma vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da kutlanan Özbekistan bağımsızlık yıl dönümünde iş birliği ve tanıtım planları öne çıktı

Rüzgarlı Tepe'de deprem molozları alev aldı, yangın kontrol altına alındı

Sivasspor antalyaspor maçı öncesi taktik prova yaptı

Yeni santrafor sahaya indi: Franculino Dju ilk antrenmanına çıktı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi