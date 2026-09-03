Sanchez: Fas'ın Sebte'ye göç akınını planladığına dair kanıt yok

Sanchez'in meclis açıklaması:

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Temmuz ayında Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika toprağı Sebte'ye yönelik göçmen akınına ilişkin parlamentoda değerlendirmelerde bulundu. Olayda 141 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Sanchez, iddialara yanıt verdi.

Sanchez, "Size temin ederim ki hiçbir kurum, Fas'ın olayı planladığı veya gerçekleştirdiğine dair İspanyol hükümetine herhangi bir sağlam kanıt sunmamıştır. Hiçbir şekilde böyle bir kanıt yok" dedi. Başbakan, göçmenlerin kente girişlerinin arttığı 30 Temmuz'daki 10 saatlik dönemde Fas polisinin geçişlere izin verdiğini, İspanyol makamlarının bunun neden kaynaklandığını hâlâ belirleyemediğini ifade etti. Sanchez ayrıca geri gönderme sürecinde Fas hükümetinin iş birliğine de dikkat çekti.

Hükümete yönelik tepki ve gösteriler:

Olayın ardından İspanya genelinde ve Sebte'de binlerce kişi hükümetin göç krizini yönetme biçimini protesto etti. Başkent Madrid'de yaklaşık 50 bin kişi toplanarak Sanchez'i krizi gerektiği gibi yönetememekle suçladı; başkent polisi kalabalığı dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sebte'deki göstericiler ise göçmenlerin sınır dışı edilmesini ve Sanchez'in istifasını talep etti. Gösteriler sırasında gerilimin yükselmesi üzerine zaman zaman şiddet olayları yaşandı ve polisle bazı göstericiler arasında gerginlik oldu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, temmuz ayında Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yönelik göçmen akınına ilişkin, "Size temin ederim ki Fas'ın olayı planladığı veya gerçekleştirdiğine dair herhangi bir kanıt yok" dedi.