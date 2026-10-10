Bartın Üniversitesi'nde Gazze'nin gündemine taşınan görsel sergi ve çadır çalışmaları

Bartın Üniversitesi'nde Gazze farkındalığı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesi gölet alanında, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir farkındalık programı gerçekleştirdi. Etkinliklerin merkezinde fotoğraf sergisi yer aldı; sergide bölgedeki yıkım ve savaş gölgesinde hayatını sürdürmeye çalışan insanların gündelik yaşamına dair güçlü kareler sunuldu.

sergi içeriği ve vurgu:

Fotoğraf sergisinde Gazze'deki yıkımın yanı sıra, sivillerin ve özellikle çocukların karşılaştığı günlük zorluklara dair görsel kesitler yer aldı. Sergi, izleyicilere çatışmanın insani boyutunu aktaracak şekilde düzenlenirken, ziyaretçilere bilgilendirici anlatımlar ve gözlemler sunuldu. Bu yaklaşım, izleyicinin empati kurmasını ve meseleyi gündemde tutmasını hedefledi.

çadır etkinlikleri ve katılımcılar:

Program kapsamında Bartın İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesi alanda çadır kurarak etkinliğe destek verdi. Kurulan çadırlarda yürütülen çalışmalar, Gazze konusunda farkındalık oluşturmayı ve alana gelen ziyaretçileri bilgilendirmeyi amaçladı. Çadırlarda gerçekleştirilen etkinlikler, serginin görsel anlatımını tamamlayıcı nitelikteydi.

Etkinlik alanını gezenler arasında BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız, İŞKUR Bartın İl Müdürü Ali Solak ve KOSGEB Bartın İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu yer aldı. Heyet, sergideki eserleri inceleyerek düzenleyenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya yaptığı değerlendirmede, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı ve saldırıların kalıcı olarak son bulmasını temenni etti. Bu tür etkinliklerin toplumsal duyarlılığı artırma ve dayanışma ruhunu güçlendirme açısından önemine dikkat çekti.

Etkinlik programının bir parçası olarak BARÜ Düşünce ve Medeniyet Kulübü tarafından Aksa Tufanı konulu bir basın açıklaması yapıldı ve katılımcılara “İlk Ders: Ahlak ve Maneviyat” başlıklı bildiri dağıtıldı. Kulüp, dağıtılan bildiriyle etkinliğin mesajını pekiştirmeyi amaçladı.

BARÜ'de düzenlenen sergi ve çadır çalışmaları, Gazze'deki insani durumun görünürlüğünü artırmayı hedefleyen yerel bir girişim olarak kayda geçti. Etkinlik, üniversite kampüsünde duyarlılığı yükseltirken ziyaretçilere bilgilendirici ve empati kurdurucu bir deneyim sundu.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) GAZZE’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILIRKEN KURULAN ÇADIRLARDA ÇEŞİTLİ FARKINDALIK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.