Kopçasız'tan uluslararası başarı: optoelektronikte Türkiye birinciliği ve dünyada ilk yüzde

Stanford-Elsevier çalışmasında öne çıktı

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Kopçasız, ABD merkezli Stanford Üniversitesi araştırmacılarının öncülüğünde ve Elsevier'in Scopus verileri kullanılarak hazırlanan World's Top 2% Scientists listesinde optoelektronik ve fotonik alanında Türkiye birincisi oldu. Ekim 2026'da açıklanan ve 2025 yılı verilerine dayanan çalışmada Kopçasız, alanındaki 140 272 araştırmacı arasında 349'uncu sıraya yerleşerek ilk yüzde 0,25'lik dilime girdi.

Çalışmanın kapsamı ve sıralamadaki yer:

Stanford'dan Prof. Dr. John Ioannidis önderliğinde hazırlanan liste, bilim insanlarının uluslararası etki düzeyini çeşitli bibliyometrik göstergelerle değerlendiren bir çalışma olarak biliniyor. Dünyada optoelektronik ve fotonik alanından listeye giren toplam araştırmacı sayısı 3 046 olurken, Kopçasız hem kendi disiplininde Türkiye'de birinci sırada yer aldı hem de dünya sıralamasında üst dilime girerek uluslararası alanda dikkat çeken bir başarı gösterdi.

Akademik geçmiş ve araştırma alanları:

Kopçasız, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa Mustafakemalpaşa'da tamamladı. Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde, yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'nda yaptı. 2024 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayan araştırmacı, akademik çalışmalarını Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde sürdürüyor.

Araştırma konuları arasında doğrusal olmayan kısmi türevli diferensiyel denklemler, Lie simetri analizi, optik solitonlar, doğrusal olmayan dalga dinamikleri, kesirli mertebeden diferensiyel denklemler, matematiksel modelleme ve yapay zeka destekli çözüm yöntemleri bulunuyor. Kopçasız, çalışmalarında hem analitik hem sayısal yöntemleri kullanarak matematik, fizik, optik ve mühendislik alanlarını bir araya getiren disiplinler arası araştırmalar yürütüyor ve yüksek etki faktörlü uluslararası dergilerde birçok makale yayımladı.

Başarıya ilişkin değerlendirme:

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Kopçasız elde ettiği uluslararası başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

Bilim insanlarının dünya genelindeki bilimsel etkilerinin değerlendirildiği böylesine önemli bir listede yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Kendi alanımda Türkiye'de birinci sırada yer almak ve dünya genelinde alanımın ilk yüzde 0,25'lik dilimine girmek, yıllardır sürdürdüğüm bilimsel çalışmaların uluslararası ölçekte karşılık bulması açısından son derece anlamlı. Bu başarıyı yalnızca kişisel bir kazanım olarak değil, bilimsel araştırmalara verilen emeğin, sabrın ve kararlılığın bir sonucu olarak görüyorum. Başta ailem olmak üzere yetişmemde emeği bulunan kıymetli hocalarıma, birlikte çalıştığım akademisyenlere, çalışma arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Bilimin sınırları aşan evrensel bir değer olduğuna inanıyorum. Gençlerin bilimsel araştırmalara ilgi duymasını, sorgulamaktan ve üretmekten vazgeçmemesini, kendilerine büyük hedefler koymasını çok önemsiyorum. Bu başarı benim için yeni araştırmalar yapmak ve uluslararası bilim dünyasına katkı sunmaya devam etmek adına önemli bir motivasyon kaynağı.

Bu derecelendirme, Kopçasız'ın kişisel başarısının ötesinde Türk bilim insanlarının uluslararası görünürlüğüne yeni bir katkı olarak değerlendiriliyor ve Erciyes Üniversitesi ile ilgili akademik çevrelerde memnuniyetle karşılanıyor.

DR. ÖĞR. ÜYESİ BAHADIR KOPÇASIZ