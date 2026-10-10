Bartın Üniversitesi'nin küresel etkisi: 18 akademisyen Stanford listesinde

BARÜ'den 18 akademisyen listeye girdi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademisyenlerinden 18'i, Stanford Üniversitesi tarafından her yıl yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne girdi. Değerlendirme Scopus verileri üzerinden yapıldı ve bu yıl listeye giren BARÜ temsilcileri, hem "Yıllık Etki" hem de "Kariyer Boyu Etki" kategorilerinde yer aldı. Listede üç akademisyen, çalıştıkları bilim dallarında Türkiye birinciliği elde etti.

kurumsal performans ve yıllara göre yükseliş:

BARÜ, listede yer alan akademisyen sayısını yıllar içinde artırarak küresel görünürlüğünü korudu. 2020'de 2 olan listeye giren akademisyen sayısı, 2021'de 6, 2022'de 8, 2023'te 11, 2024'te 14 ve 2025'te 18 oldu. Bu veriler, üniversitenin araştırma kapasitesi ve atıf etkinliğinin sürdürülebilir biçimde geliştiğini gösteriyor.

yıllık etki kategorisindeki sonuçlar:

"Yıllık Etki" kategorisinde BARÜ adına listede 17 akademisyen yer aldı. Bu alandaki öne çıkan isimler ve sıralamaları şöyle:

Prof. Dr. Osman Gençel — Yapı ve İnşaat: Türkiye 1'incisi, dünya 39'uncusu.

Prof. Dr. Şuayip Yüzbaşı — Sayısal ve Hesaplamalı Matematik: Türkiye 1'incisi, dünya 99'uncusu.

Prof. Dr. Emrah Altun — İstatistik ve Olasılık: Türkiye 2'ncisi, dünya 316'ncısı.

Prof. Dr. Mohammad Mursaleen — Genel Matematik: Türkiye 4'üncüsü, dünya 86'ncısı.

Eğitim alanında Prof. Dr. Ramazan Yılmaz Türkiye 4'üncüsü (dünya 212) ve Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz Türkiye 5'incisi (dünya 323) olarak sıralandı. Fiziksel Kimya'da Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Türkiye 2'ncisi (dünya 724), Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya'da Doç. Dr. Parham Taslimi Türkiye 6'ncısı (dünya 100) ve Prof. Dr. Dursun Kısa dünya 2.164'üncüsü olarak listelendi.

Uygulamalı Fizik alanında sıralamalar şu şekilde: Prof. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı Türkiye 4'üncüsü (dünya 880), Doç. Dr. Yasin Özgürlük Türkiye 9'uncusu (dünya 1.461), Prof. Dr. Azmi Erdoğan Türkiye 15'incisi (dünya 2.227). Ormancılıkta Prof. Dr. Ahmet Can Türkiye 6'ncısı (dünya 597), Malzeme Bilimleri'nde Doç. Dr. Derviş Özkan Türkiye 40'ı (dünya 3.294).

Enerji alanında BARÜ'yü temsil eden akademisyenlerin sıralamaları ise: Doç. Dr. Hasan Hüseyin Çoban Türkiye 86'ncısı (dünya 3.899), Prof. Dr. Abid Ustaoğlu Türkiye 85'incisi (dünya 3.881) ve Prof. Dr. Ali Yaraş Türkiye 143'üncüsü (dünya 6.379).

kariyer boyu etki: birikimli başarı

Kariyer boyu atıf etkisinin değerlendirildiği kategoride BARÜ'den 8 akademisyen listelendi. Bu alandaki en yüksek dereceler arasında Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Fiziksel Kimya'da Türkiye 1'incisi (dünya 315) ve Prof. Dr. Osman Gençel Yapı ve İnşaat'ta Türkiye 3'üncüsü (dünya 113) yer alıyor.

Ayrıca Prof. Dr. Şuayip Yüzbaşı Sayısal ve Hesaplamalı Matematik'te Türkiye 3'üncüsü (dünya 198), Prof. Dr. Mohammad Mursaleen Genel Matematik'te Türkiye 3'üncüsü (dünya 145) olarak listelendi. Eğitim alanında Prof. Dr. Ramazan Yılmaz Türkiye 5'incisi (dünya 974) ve Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz Türkiye 8'incisi (dünya 2.072) oldular. Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya'da Doç. Dr. Parham Taslimi Türkiye 5'ncisi (dünya 290) ve Enerji alanında Prof. Dr. Murat Rakap Türkiye 74'üncüsü (dünya 3.467) olarak yer aldı.

Toplamda BARÜ'den 7 akademisyen hem "Yıllık Etki" hem de "Kariyer Boyu Etki" listelerinde çift kategoride yer alma başarısı gösterdi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, başarının önemine dikkat çekti: "Akademisyenlerimizin nitelikli bilimsel çalışmaları ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte önemli başarılara imza atmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde 18 akademisyenimizin yer alması, üniversitemizin araştırma ve bilimsel üretim kapasitesinin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından son derece değerlidir."

BARÜ'nün bu sonuçları, üniversitenin farklı disiplinlerde ürettiği bilimsel etkinin uluslararası atıf ölçülerinde de karşılık bulduğunu gösteriyor ve kurumsal görünürlüğün güçlenmesine katkı sağlıyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDEN (BARÜ) 18 AKADEMİSYEN, "DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİ"NDE YER ALIRKEN 3 BİLİM İNSANI FARKLI ARAŞTIRMA ALANLARINDA TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ.